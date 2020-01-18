Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

В 23-м туре АПЛ «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это первое поражение главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда менеджеру соперника Стиву Брюсу (с учетом игровой и тренерской карьеры).

Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. В первой их встрече как тренеров Лэмпард победил (матч первого круга текущего сезона).