Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

В 23-м туре АПЛ «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это первое поражение главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда менеджеру соперника Стиву Брюсу (с учетом игровой и тренерской карьеры).
Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. В первой их встрече как тренеров Лэмпард победил (матч первого круга текущего сезона).
- «Челси» пропустил от «Ньюкасла» на последней добавленной минуте.
- Лондонцы остались в таблице на четвертом месте.
- Следующий соперник «Челси» в рамках АПЛ – «Арсенал» (21 января).
Источник: Бомбардир.ру