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Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

18 января 2020, 22:46

В 23-м туре АПЛ «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это первое поражение главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда менеджеру соперника Стиву Брюсу (с учетом игровой и тренерской карьеры).

Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. В первой их встрече как тренеров Лэмпард победил (матч первого круга текущего сезона).

  • «Челси» пропустил от «Ньюкасла» на последней добавленной минуте.
  • Лондонцы остались в таблице на четвертом месте.
  • Следующий соперник «Челси» в рамках АПЛ – «Арсенал» (21 января).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси Брюс Стив Лэмпард Фрэнк
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