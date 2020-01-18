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    Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

    В 23-м туре АПЛ «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1). Это первое поражение главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда менеджеру соперника Стиву Брюсу (с учетом игровой и тренерской карьеры).

    Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение. В первой их встрече как тренеров Лэмпард победил (матч первого круга текущего сезона).

    • «Челси» пропустил от «Ньюкасла» на последней добавленной минуте.
    • Лондонцы остались в таблице на четвертом месте.
    • Следующий соперник «Челси» в рамках АПЛ – «Арсенал» (21 января).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 22:46
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