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  • «Реал» – «Севилья»: севильцы последний раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу» 11 лет назад

«Реал» – «Севилья»: севильцы последний раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу» 11 лет назад

18 января 2020, 12:37

В 20-м туре Примеры состоится встреча «Реала» и «Севильи». Гости последний раз побеждали на поле мадридцев в декабре 2008 года (4:3).

Голами у «Реала» в той встрече отметились Рауль, Фернандо Гаго и Гонсало Игуаин. Победный мяч у «Севильи» забил Ренато.

  • В первом круге «Реал» минимально в гостях обыграл «Севилью».
  • В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Севилья
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