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    «Реал» – «Севилья»: севильцы последний раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу» 11 лет назад

    В 20-м туре Примеры состоится встреча «Реала» и «Севильи». Гости последний раз побеждали на поле мадридцев в декабре 2008 года (4:3).

    Голами у «Реала» в той встрече отметились Рауль, Фернандо Гаго и Гонсало Игуаин. Победный мяч у «Севильи» забил Ренато.

    • В первом круге «Реал» минимально в гостях обыграл «Севилью».
    • В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 12:37
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