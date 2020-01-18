«Реал» – «Севилья»: севильцы последний раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу» 11 лет назад

В 20-м туре Примеры состоится встреча «Реала» и «Севильи». Гости последний раз побеждали на поле мадридцев в декабре 2008 года (4:3).
Голами у «Реала» в той встрече отметились Рауль, Фернандо Гаго и Гонсало Игуаин. Победный мяч у «Севильи» забил Ренато.
- В первом круге «Реал» минимально в гостях обыграл «Севилью».
- В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру