Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

Два игрока «Спартака» – защитник Георгий Джикия и форвард Джордан Ларссон – возобновили тренировки в общей группе команды.

Ранее россиянин пропустил несколько занятий из-за пищевого отравления, а швед вернулся с повреждением из расположения национальной сборной.