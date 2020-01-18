Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

Два игрока «Спартака» – защитник Георгий Джикия и форвард Джордан Ларссон – возобновили тренировки в общей группе команды.
Ранее россиянин пропустил несколько занятий из-за пищевого отравления, а швед вернулся с повреждением из расположения национальной сборной.
- «Спартак» готовится ко второй части сезона на сборе в Абу-Даби.
- Ближайший официальный матч команды Доменико Тедеско запланирован на 29 февраля, соперник – «Динамо».
- По итогам 19 туров москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»