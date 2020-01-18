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  • Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

18 января 2020, 10:25
3

Два игрока «Спартака» – защитник Георгий Джикия и форвард Джордан Ларссон – возобновили тренировки в общей группе команды.

Ранее россиянин пропустил несколько занятий из-за пищевого отравления, а швед вернулся с повреждением из расположения национальной сборной.

  • «Спартак» готовится ко второй части сезона на сборе в Абу-Даби.
  • Ближайший официальный матч команды Доменико Тедеско запланирован на 29 февраля, соперник – «Динамо».
  • По итогам 19 туров москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Ларссон Джордан
Комментарии (3)
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vka1970
1579337297
Такие новости улучшают настроение и вообще позитивны. Удачи.
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NEONFOL
1579339720
давайте набирайте обороты, от вас двоих очень много зависит
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zigbert
1579365229
Будем надеется что эти сборы заложат фундамент на будущие игры в чемпионате.
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