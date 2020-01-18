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    Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

    Два игрока «Спартака» – защитник Георгий Джикия и форвард Джордан Ларссон – возобновили тренировки в общей группе команды.

    Ранее россиянин пропустил несколько занятий из-за пищевого отравления, а швед вернулся с повреждением из расположения национальной сборной.

    • «Спартак» готовится ко второй части сезона на сборе в Абу-Даби.
    • Ближайший официальный матч команды Доменико Тедеско запланирован на 29 февраля, соперник – «Динамо».
    • По итогам 19 туров москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2020 10:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75176

      zigbert 4 часа назад

      Будем надеется что эти сборы заложат фундамент на будущие игры в чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Аденн 8 часов назад

      работайте парни, набирайте "форму" и удачи в чемпе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      NEONFOL 12 часов назад

      давайте набирайте обороты, от вас двоих очень много зависит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11278

      vka1970 12 часов назад

      Такие новости улучшают настроение и вообще позитивны.
      Удачи.

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