«Болонья» арендовала форварда «Аталанты» Барроу с обязательством выкупа. В этом сезоне он не забил ни одного гола

«Болонья» объявила о переходе нападающего «Аталанты» Мусы Барроу.
Речь идет об аренде до лета 2021 года с обязательством последующего выкупа.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Болонья» заплатит за гамбийца 13+6 миллионов евро. Сам игрок заключит с новым клубом четырехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год.
- Барроу – воспитанник «Аталанты».
- В текущем сезоне форвард сделал две голевых передачи в восьми матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Болоньи»