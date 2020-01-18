«Болонья» арендовала форварда «Аталанты» Барроу с обязательством выкупа. В этом сезоне он не забил ни одного гола

«Болонья» объявила о переходе нападающего «Аталанты» Мусы Барроу.

Речь идет об аренде до лета 2021 года с обязательством последующего выкупа.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Болонья» заплатит за гамбийца 13+6 миллионов евро. Сам игрок заключит с новым клубом четырехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год.