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  • «Болонья» арендовала форварда «Аталанты» Барроу с обязательством выкупа. В этом сезоне он не забил ни одного гола

«Болонья» арендовала форварда «Аталанты» Барроу с обязательством выкупа. В этом сезоне он не забил ни одного гола

18 января 2020, 07:00

«Болонья» объявила о переходе нападающего «Аталанты» Мусы Барроу.

Речь идет об аренде до лета 2021 года с обязательством последующего выкупа.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Болонья» заплатит за гамбийца 13+6 миллионов евро. Сам игрок заключит с новым клубом четырехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год.

  • Барроу – воспитанник «Аталанты».
  • В текущем сезоне форвард сделал две голевых передачи в восьми матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт «Болоньи»
Италия. Серия А Болонья Аталанта Барроу Муса
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