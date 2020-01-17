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  • 35-летний Ещенко – лучший игрок «Спартака» в тесте на выносливость

35-летний Ещенко – лучший игрок «Спартака» в тесте на выносливость

17 января 2020, 20:23
28

«Спартак» на сборе в ОАЭ провел тест на выносливость. По словам тренера по физической подготовке Александра Зайченко, лучшим в измерении оказался 35-летний защитник Андрей Ещенко.

«Сегодня утром красно-белые прошли тестирование в тренажерном зале.

Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определенные отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови», – объяснила суть теста пресс-служба «Спартака».

  • В сезоне РПЛ Ещенко провел семь матчей.
  • Футболист на рынке стоит 50 тысяч евро.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (28)
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Hektor 84
1579284065
Обидно за спартак. Неужели в России правого защитника нет достойного? 35 летний ещенко лучший на выносливость. Как доходит до игр чемпионата так он еле ноги волочет. Результаты команды вообще крах. Где этот поваришка стихоплет, который истерил на каждом углу что игра команды при Каррере дно, стишки не успевал записывать. Этот еще журналюшка Рабинер трепался везде что Каррера не тренер, что всё случайно, что игры нет. А сейчас бл. игра просто прет, рвет спартак всех. В лидерах идут и трофеи не куда уже складывать. Прав был Массимо. После чемпионского сезона чистка состава была необходима и обновление. А теперь докатились.
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vka1970
1579285868
Старый конь борозды не испортит, но к сожалению уже глубоко и не вспашет.Жаль, что среди стольких молодых пацанов 35 летний Ещенко один из лучших.Просто дичь какая то.
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muslim.kirsanov
1579286120
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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Давид59
1579286207
Так Глушаков об этом уже пару дней назад говорил. В Спартаке он как сейчас в Ахмате не бегал. Все вопросы - к спартаковскому тренеру по физподготовке
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SIRIUS 2002
1579287336
Молодец..сами поставте ударение.
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Smoking_dog
1579289539
чем возрастней игрок тем лучше у него работает выносливость но хуже сила и креатофосфатная система
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Диктор
1579316162
Да какая разница кто лучший оказался-просто удачи Спартаку.
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zigbert
1579355393
Ничего ,подтянуться и остальные. Сборы для того и предназначены.
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афоня72
1580567058
Ещенко боец!!
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