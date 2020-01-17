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    35-летний Ещенко – лучший игрок «Спартака» в тесте на выносливость

    «Спартак» на сборе в ОАЭ провел тест на выносливость. По словам тренера по физической подготовке Александра Зайченко, лучшим в измерении оказался 35-летний защитник Андрей Ещенко.

    «Сегодня утром красно-белые прошли тестирование в тренажерном зале.

    Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определенные отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови», – объяснила суть теста пресс-служба «Спартака».

    • В сезоне РПЛ Ещенко провел семь матчей.
    • Футболист на рынке стоит 50 тысяч евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    17.01.2020 20:23
    Комментарии24
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      Рейтинг: +9027

      Диктор 2 часа назад

      Да какая разница кто лучший оказался-просто удачи Спартаку.

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      Рейтинг: +288

      Smoking_dog 10 часов назад

      чем возрастней игрок тем лучше у него работает выносливость но хуже сила и креатофосфатная система

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      Рейтинг: +8373

      ufos73 > Smoking_dog 8 часов назад

      Выносливость зависит от тренировок, а не от возраста. Как раз наоборот, чем старше тем меньше сил на тренировку, тем хуже выносливость. А вот мышцы наоборот после 30 хорошо нарастают.
      Марафонцы не бывают возрастными, после 25 уже "дед"

      0
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      Рейтинг: +4751

      subbotaspartak > ufos73 2 часа назад

      37-летний Карлуш Лопиш выиграл марафон на Олимпиаде в Лос-Анджелесе с рекордом 2:09.21

      0
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      Рейтинг: +1807

      SIRIUS 2002 10 часов назад

      Молодец..сами поставте ударение.

      0
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      Рейтинг: +22640

      gol_kak_sokol 10 часов назад

      Ибра и в 38 хорош, а Ещ в 35 доказывает, что может быть на подхвате в основе. Браво !

      2
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      Рейтинг: +3541

      RotBerg > gol_kak_sokol 3 часа назад

      Это доказывает, что вся команда хуже 35 летнего спортсмена готова)) я бы ужаснулся, если в Зените лучший по физике был бы Иванович, а он профи высокого уровня и не чета трехкопеечному Ещенко ни по Имени ни по умению играть в футбол, да вообще не по чему))) нашёл кого с Иброй сравнивать)))

      0
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      Рейтинг: +1592

      Давид59 10 часов назад

      Так Глушаков об этом уже пару дней назад говорил. В Спартаке он как сейчас в Ахмате не бегал. Все вопросы - к спартаковскому тренеру по физподготовке

      1
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      Рейтинг: +3541

      RotBerg > Давид59 3 часа назад

      Его там нету, это же спартак, они и так великие)))

      0
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 11 часов назад

      Старый конь борозды не испортит, но к сожалению уже глубоко и не вспашет.Жаль, что среди стольких молодых пацанов 35 летний Ещенко один из лучших.Просто дичь какая то.

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      Рейтинг: +288

      Smoking_dog > vka1970 9 часов назад

      Один из лучших,с чего ты это взял?сразу видно человек далёк от спорта.Выносливость это всего лишь один из показателей,это свидетельствует о том что у него лучше работают окислители а не гликолитические мышцы,это чисто генетическая предрасположенность,после 30 падают все показатели сила,крф,координация,скорость,но увеличивается выносливость,игрок может быть медленный и тупой но выносливый,при чём здесь качество игры?

      0
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      Рейтинг: +987

      serhio80 > Smoking_dog 9 часов назад

      Выносливость один из основных показателей) и падает у всех в разном возрасте) вот допустим мне 40, взрывная скорость по-прежнему на уровне и пару раз по 50 метров я пробегу, но потом встану. А кто-то и в 50 бегает как молодой.

      1
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      Рейтинг: +987

      serhio80 > vka1970 9 часов назад

      Картины точно не портит) посмотрим кто дольше продержится) Жирков или Ещенко)

      1
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      Рейтинг: +288

      Smoking_dog > serhio80 9 часов назад

      Вы 50м бегаете,а я обычный ультротрейлранер,конечно же вам про выносливость лучше знать!

      0
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      Рейтинг: +987

      serhio80 > Smoking_dog 9 часов назад

      Кто такой ультротрейлранер?) предполагаю что бег на сверх длинные дистанции? С футболом ничего общего не имеет

      1
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      Рейтинг: +288

      Smoking_dog > serhio80 9 часов назад

      я даже знаю как проходил тест,берётся проба на уровень лактата в крови после длительной аэробной нагрузки,Но это вам ни о чём не говорит

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      Рейтинг: +987

      serhio80 > Smoking_dog 9 часов назад

      А тест Купера проходил?)

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      Рейтинг: +987

      serhio80 > Smoking_dog 9 часов назад

      На рывках или ровным темпом бегаете?)

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      Рейтинг: +11265

      vka1970 > Smoking_dog 7 часов назад

      Ни когда не думал, что что если машина едет быстро, то мне будут делать замечание и рассказывать, что я не прав.Оказывается она не едет быстро.Просто у неё хорошая ходовая, мощный движок и прочие причиндалы.
      Дядя, читай статью, а не только название.

      0
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 > serhio80 7 часов назад

      Картину скорее всего не испортит, но и сильно не улучшит.Как и Жирков.))

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      Рейтинг: +3541

      RotBerg > vka1970 3 часа назад

      Жирков стабильно очки приносит Зениту, забивает и отдаёт. А что приносит Ещенко? А.. забыл... он же типо Дед с Ребровым)

      0
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      Рейтинг: +707

      Hektor 84 11 часов назад

      Обидно за спартак. Неужели в России правого защитника нет достойного? 35 летний ещенко лучший на выносливость. Как доходит до игр чемпионата так он еле ноги волочет. Результаты команды вообще крах. Где этот поваришка стихоплет, который истерил на каждом углу что игра команды при Каррере дно, стишки не успевал записывать. Этот еще журналюшка Рабинер трепался везде что Каррера не тренер, что всё случайно, что игры нет. А сейчас бл. игра просто прет, рвет спартак всех. В лидерах идут и трофеи не куда уже складывать. Прав был Массимо. После чемпионского сезона чистка состава была необходима и обновление. А теперь докатились.

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      Рейтинг: +2187

      shurik45 > Hektor 84 11 часов назад

      Ну так работаю же парни,стараются. Видимо пока это их предел. А весна дает шанс каждому проявить себя с самой лучшей стороны.

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      Рейтинг: +987

      serhio80 > Hektor 84 9 часов назад

      Ещенко никогда ноги не волочил, скажи хоть один матч где он по пробегу не в числе лучших

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