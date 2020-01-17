35-летний Ещенко – лучший игрок «Спартака» в тесте на выносливость

«Спартак» на сборе в ОАЭ провел тест на выносливость. По словам тренера по физической подготовке Александра Зайченко, лучшим в измерении оказался 35-летний защитник Андрей Ещенко.
«Сегодня утром красно-белые прошли тестирование в тренажерном зале.
Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определенные отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови», – объяснила суть теста пресс-служба «Спартака».
- В сезоне РПЛ Ещенко провел семь матчей.
- Футболист на рынке стоит 50 тысяч евро.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Источник: YouTube-канал «Спартака»