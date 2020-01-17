Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно»

Прочитал. Подумал, неужели Клопп мог так неопределенно выразится? Залез в источник - конечно же нет. Там всё предельно ясно. Это новостники Бомбардира в очередной раз свой талант проявили.
Мало того, что вы два разных сообщения объединили в одно, так вы ещё и всю суть второго убрали, добавив собственного бреда.
Для интересующихся: Немец имел в виду, что тяжело постоянно играть с командами, ставящими на быстрые контратаки. Нужно постоянно играть идеально, не терять мяч и так далее.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
«У «Ливерпуля» больше врагов, чем у остальных команд, возможно, из-за нашей истории. Но я сказал ребятам, что нам нужно создать свою собственную. Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так. Мы уважаем «Манчестер Юнайтед». Разница между игрой на «Энфилде» и «Олд Траффорд» огромна», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, начало матча – 19:30 мск.
- После 22 туров мерсисайдцы опережают манкунианцев на 27 очков.