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  • Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно»

Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно»

17 января 2020, 18:31
8

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«У «Ливерпуля» больше врагов, чем у остальных команд, возможно, из-за нашей истории. Но я сказал ребятам, что нам нужно создать свою собственную. Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так. Мы уважаем «Манчестер Юнайтед». Разница между игрой на «Энфилде» и «Олд Траффорд» огромна», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, начало матча – 19:30 мск.
  • После 22 туров мерсисайдцы опережают манкунианцев на 27 очков.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген
Комментарии (8)
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JI e x a
1579277194
что значит "играют так, как играют". А как они должны играть, так, как не играют?
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Cules2013
1579280584
Нихрена не понял, что хотел сказать Клопп. Гугл транслейт опять подвёл?))
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Derzkiy1
1579281713
Узбек переводил ?
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Viper for CSKA
1579285612
Прочитал. Подумал, неужели Клопп мог так неопределенно выразится? Залез в источник - конечно же нет. Там всё предельно ясно. Это новостники Бомбардира в очередной раз свой талант проявили. Мало того, что вы два разных сообщения объединили в одно, так вы ещё и всю суть второго убрали, добавив собственного бреда. Для интересующихся: Немец имел в виду, что тяжело постоянно играть с командами, ставящими на быстрые контратаки. Нужно постоянно играть идеально, не терять мяч и так далее.
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muslim.kirsanov
1579286159
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---------- https://nnna.ru/mzevs
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