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    Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

    «У «Ливерпуля» больше врагов, чем у остальных команд, возможно, из-за нашей истории. Но я сказал ребятам, что нам нужно создать свою собственную. Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так. Мы уважаем «Манчестер Юнайтед». Разница между игрой на «Энфилде» и «Олд Траффорд» огромна», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, начало матча – 19:30 мск.
    • После 22 туров мерсисайдцы опережают манкунианцев на 27 очков.

    Источник: BBC

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    17.01.2020 18:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4148

      Viper for CSKA 11 часов назад

      Прочитал. Подумал, неужели Клопп мог так неопределенно выразится? Залез в источник - конечно же нет. Там всё предельно ясно. Это новостники Бомбардира в очередной раз свой талант проявили.
      Мало того, что вы два разных сообщения объединили в одно, так вы ещё и всю суть второго убрали, добавив собственного бреда.
      Для интересующихся: Немец имел в виду, что тяжело постоянно играть с командами, ставящими на быстрые контратаки. Нужно постоянно играть идеально, не терять мяч и так далее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +871

      Sedoi_Goblin > Viper for CSKA 11 часов назад

      Перевод с бомбардирского : "Сон про не сон, про не сон- сон .." (к/ф "Волшебная лампа Аладдина" ))).

      0
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      Рейтинг: +2171

      Derzkiy1 12 часов назад

      Узбек переводил ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      KyLe2712 > Derzkiy1 11 часов назад

      Причем тут узбек?

      1
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      Рейтинг: +260

      elessar arnor 12 часов назад

      reverse используйте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9169

      Cules2013 12 часов назад

      Нихрена не понял, что хотел сказать Клопп. Гугл транслейт опять подвёл?))

      3
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      Рейтинг: +495

      JI e x a 13 часов назад

      что значит "играют так, как играют". А как они должны играть, так, как не играют?

      7
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      Рейтинг: +1657

      playsh > JI e x a 13 часов назад

      Да "бомбардир" свихнулся уже,вернее его корреспонденты.

      3
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