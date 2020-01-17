Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«У «Ливерпуля» больше врагов, чем у остальных команд, возможно, из-за нашей истории. Но я сказал ребятам, что нам нужно создать свою собственную. Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так. Мы уважаем «Манчестер Юнайтед». Разница между игрой на «Энфилде» и «Олд Траффорд» огромна», – сказал Клопп.