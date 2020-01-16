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  • Sportske Novosti: «Милан» близок к приобретению Олмо за 30 миллионов

Sportske Novosti: «Милан» близок к приобретению Олмо за 30 миллионов

16 января 2020, 09:49

Полузащитник загребского «Динамо» Дани Олмо, скорее всего, перейдет в «Милан».

По информации Sportske Novosti, итальянский клуб предложил за хавбека 30 миллионов евро и эти условия устраивают хорватскую сторону.

Более того, сам испанец уже дал согласие на переход в «Милан».

  • 21-летний Олмо – воспитанник «Барселоны».
  • В текущем сезоне игрок провел за «Динамо» 22 матча, забил восемь голов и сделал семь ассистов.

Источник: Sportske Novosti

Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке - более 374 тысяч человек.

Италия. Серия А Милан Динамо Загреб Ольмо Дани
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