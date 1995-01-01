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    Sportske Novosti: «Милан» близок к приобретению Олмо за 30 миллионов

    Полузащитник загребского «Динамо» Дани Олмо, скорее всего, перейдет в «Милан».

    По информации Sportske Novosti, итальянский клуб предложил за хавбека 30 миллионов евро и эти условия устраивают хорватскую сторону.

    Более того, сам испанец уже дал согласие на переход в «Милан».

    • 21-летний Олмо – воспитанник «Барселоны».
    • В текущем сезоне игрок провел за «Динамо» 22 матча, забил восемь голов и сделал семь ассистов.

    Источник: Sportske Novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке - более 374 тысяч человек.

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