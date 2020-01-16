Sportske Novosti: «Милан» близок к приобретению Олмо за 30 миллионов

Полузащитник загребского «Динамо» Дани Олмо, скорее всего, перейдет в «Милан».

По информации Sportske Novosti, итальянский клуб предложил за хавбека 30 миллионов евро и эти условия устраивают хорватскую сторону.

Более того, сам испанец уже дал согласие на переход в «Милан».