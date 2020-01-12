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АПЛ. «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу»

12 января 2020, 21:25

В 22-м туре АПЛ «Астон Вилла» дома не справилась с «Манчестер Сити». Хет-трик на счет Серхио Агуэро.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Марез, 18; 0:2 – Марез, 24; 0:3 – Агуэро, 28; 0:4 – Жезус, 45; 0:5 – Агуэро, 57; 0:6 – 81; 1:6 – Эль-Гази (с пенальти).

«Астон Вилла»: Нюланд, Эль-Мохамади, Тэйлор, Мингз, Хоз, Конса, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Хурикейн (Трезеге, 71), Эль-Гази (Дуглас, 65), Грилиш, Накамба.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Канселу, Стоунс, Сильва, Фернандиньо (Отаменди, 63), Де Брюйне (Фоден, 64), Марез (Родри, 71), Агуэро, Жезус.

Предупреждения: Эль-Гази, 53; Грилиш, 80; – Фернандиньо, 53.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла
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