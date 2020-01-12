«Тамбов»: «Если останемся в РПЛ, сделаем предложение Жиркову»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков летом может сменить клуб. В игроке заинтересован «Тамбов», о чем рассказал «Рейтингу Букмекеров» спортивный директор выходцев из ФНЛ Павел Худяков.

— Я хочу видеть в составе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будут много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших.

— Вы будете делать ему предложение?

— Конечно, будем. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача – остаться в премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий – игрок РПЛ, а не ФНЛ.