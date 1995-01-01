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    «Тамбов»: «Если останемся в РПЛ, сделаем предложение Жиркову»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков летом может сменить клуб. В игроке заинтересован «Тамбов», о чем рассказал «Рейтингу Букмекеров» спортивный директор выходцев из ФНЛ Павел Худяков.

    — Я хочу видеть в составе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будут много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших.

    — Вы будете делать ему предложение?

    — Конечно, будем. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача – остаться в премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий – игрок РПЛ, а не ФНЛ.

    • До 2003 года Жирков выступал за тамбовский «Спартак».
    • Летом у игрока истекает контракт с «Зенитом».
    • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1229

      FRZZ 38 минут назад

      Хорошо сказал, если останемся в РПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1457

      AZ 43 минуты назад

      Первая любовь как никак) Он за вас выйдет

      0
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