Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тамбов»: «Если останемся в РПЛ, сделаем предложение Жиркову»

«Тамбов»: «Если останемся в РПЛ, сделаем предложение Жиркову»

12 января 2020, 17:22
3

Защитник «Зенита» Юрий Жирков летом может сменить клуб. В игроке заинтересован «Тамбов», о чем рассказал «Рейтингу Букмекеров» спортивный директор выходцев из ФНЛ Павел Худяков.

— Я хочу видеть в составе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будут много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших.

— Вы будете делать ему предложение?

— Конечно, будем. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача – остаться в премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий – игрок РПЛ, а не ФНЛ.

  • До 2003 года Жирков выступал за тамбовский «Спартак».
  • Летом у игрока истекает контракт с «Зенитом».
  • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Тамбов Жирков Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1578839839
Первая любовь как никак) Он за вас выйдет
Ответить
Давид59
1578857381
Пожалуй летом получите Юру. Надо возвращаться в родные пенаты. Как Анюков. Или Дацюк
Ответить
bset
1578895641
Юра хочет в Тамбов
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+