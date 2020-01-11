Сутормин: «Цели «Зенита» на оставшуюся часть сезона понятны – победа в Кубке России и РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сборов и второй части сезона.

«Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

С хорошим настроем отправляюсь в Катар на сборы. Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.

Личная цель на оставшуюся часть сезона — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится», – сказал Сутормин.