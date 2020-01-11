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  • Сутормин: «Цели «Зенита» на оставшуюся часть сезона понятны – победа в Кубке России и РПЛ»

Сутормин: «Цели «Зенита» на оставшуюся часть сезона понятны – победа в Кубке России и РПЛ»

11 января 2020, 18:38
7

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сборов и второй части сезона.

«Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

С хорошим настроем отправляюсь в Катар на сборы. Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.

Личная цель на оставшуюся часть сезона — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится», – сказал Сутормин.

  • В этом сезоне Сутормин провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.
  • Соперником «Зенита» по 1/4 финала Кубка России является «Ахмат».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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kolyma999
1578759503
А также очередной полуфинал ЛЧ
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Ганнибал Лектор
1578761269
За один тайм слили плэй-офф Лиги чемпионов - теперь от ваших понятных целей остался только пшик. Ну чемпионат про$рать уже, наверное, не получится, а вот осер в Кубке на чеченской поляне вполне возможен. Так что лучше б помалкивали в тряпочку и пахали на тренировках.
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ААМ
1578763163
Цели надо реализовывать!
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