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    Сутормин: «Цели «Зенита» на оставшуюся часть сезона понятны – победа в Кубке России и РПЛ»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от сборов и второй части сезона.

    «Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

    С хорошим настроем отправляюсь в Катар на сборы. Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.

    Личная цель на оставшуюся часть сезона — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится», – сказал Сутормин.

    • В этом сезоне Сутормин провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.
    • Соперником «Зенита» по 1/4 финала Кубка России является «Ахмат».

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1208

      ААМ 35 минут назад

      Цели надо реализовывать!

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      Рейтинг: +951

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      За один тайм слили плэй-офф Лиги чемпионов - теперь от ваших понятных целей остался только пшик. Ну чемпионат про$рать уже, наверное, не получится, а вот осер в Кубке на чеченской поляне вполне возможен. Так что лучше б помалкивали в тряпочку и пахали на тренировках.

      0
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      Рейтинг: +736

      kolyma999 1 час назад

      А также очередной полуфинал ЛЧ

      -1
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      Рейтинг: +1143

      alarm 2 часа назад

      хряки: 2 очка до зоны вылета
      задача на оставшиеся игры: поднажать и вылететь в пердив.

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      Рейтинг: +736

      kolyma999 > alarm 1 час назад

      Неумный,тебе врача подогнать?

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      Рейтинг: +163

      O-kolesov > kolyma999 1 час назад

      Я бы выдал медаль "За Отвагу"

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