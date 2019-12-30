Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Тен Хаг: «Сейчас самое главное – здоровье Блинда. Я вижу, насколько сильно он хочет вернуться на поле»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние здоровья полузащитника Дейли Блинда.

    «Сейчас самое главное – здоровье Дейли. Он только что женился, у него есть ребенок. Блинд должен взять на себя ответственность за них.

    Я вижу, насколько сильно Блинд хочет вернуться на поле. Его практически не остановить. Ожидание возвращения – это ужасно. Но здоровье Дейли имеет первостепенное значение. Врачи следят за этим», – сказал тен Хаг.

    • В декабре у Дейли Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы.
    • В качестве профилактической меры ему имплантировали под кожу специальный дефибриллятор.
    • Ожидалось, что голландский центрбек в январе вернется к тренировкам.

    Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru