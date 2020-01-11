Тен Хаг: «Сейчас самое главное – здоровье Блинда. Я вижу, насколько сильно он хочет вернуться на поле»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние здоровья полузащитника Дейли Блинда.

«Сейчас самое главное – здоровье Дейли. Он только что женился, у него есть ребенок. Блинд должен взять на себя ответственность за них.

Я вижу, насколько сильно Блинд хочет вернуться на поле. Его практически не остановить. Ожидание возвращения – это ужасно. Но здоровье Дейли имеет первостепенное значение. Врачи следят за этим», – сказал тен Хаг.

В декабре у Дейли Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы.

В качестве профилактической меры ему имплантировали под кожу специальный дефибриллятор.

Ожидалось, что голландский центрбек в январе вернется к тренировкам.

Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем