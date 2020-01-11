Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Будущее защитника «Аякса» Дейли Блинда в футболе находится под вопросом.

Как заявил отец игрока Данни Блинд, его сын может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

По словам Блинда-старшего, возможное возвращение на поле несет риски для жизни 29-летнего футболиста.