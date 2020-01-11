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  • Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

11 января 2020, 10:39
2

Будущее защитника «Аякса» Дейли Блинда в футболе находится под вопросом.

Как заявил отец игрока Данни Блинд, его сын может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

По словам Блинда-старшего, возможное возвращение на поле несет риски для жизни 29-летнего футболиста.

  • В декабре у Дейли Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы.
  • В качестве профилактической меры ему имплантировали под кожу специальный дефибриллятор.
  • Ожидалось, что голландский центрбек в январе вернется к тренировкам.

Источник: Mundo Deportivo
Голландия. Эредивизие Аякс Блинд Дейли
Комментарии (2)
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KOLBIS
1578730304
Что тут скажешь...Здоровья ему и физического и в случае завершении карьеры особенно психологического,ведь для многих спортсменов это единственное,что они умеют...
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