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    Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

    Будущее защитника «Аякса» Дейли Блинда в футболе находится под вопросом.

    Как заявил отец игрока Данни Блинд, его сын может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

    По словам Блинда-старшего, возможное возвращение на поле несет риски для жизни 29-летнего футболиста.

    • В декабре у Дейли Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы.
    • В качестве профилактической меры ему имплантировали под кожу специальный дефибриллятор.
    • Ожидалось, что голландский центрбек в январе вернется к тренировкам.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8389

      KOLBIS 2 часа назад

      Что тут скажешь...Здоровья ему и физического и в случае завершении карьеры особенно психологического,ведь для многих спортсменов это единственное,что они умеют...

      2
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      Рейтинг: +9118

      Cules2013 > KOLBIS 18 минут назад

      Семья известная и уважаемая, папаша не даст пропасть сыну даже без футбола, а так, скорее всего, подсуетится и поможет с рабочим местом)
      Блинду здоровья.

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