Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Будущее защитника «Аякса» Дейли Блинда в футболе находится под вопросом.
Как заявил отец игрока Данни Блинд, его сын может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
По словам Блинда-старшего, возможное возвращение на поле несет риски для жизни 29-летнего футболиста.
- В декабре у Дейли Блинда диагностировали воспаление сердечной мышцы.
- В качестве профилактической меры ему имплантировали под кожу специальный дефибриллятор.
- Ожидалось, что голландский центрбек в январе вернется к тренировкам.
Источник: Mundo Deportivo