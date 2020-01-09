Sky Sports: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Вест Хэм».

По информации источника, стороны согласовали условия сделки и в ближайшее время игрок будет арендован «Вест Хэмом» на 1,5 года. Отмечается, что в контракт не будет включена опция выкупа.

В этом сезоне Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии, не отметившись результативными дейтсвиями.

Ранее хавбеком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша