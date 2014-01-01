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    Sky Sports: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Вест Хэм».

    По информации источника, стороны согласовали условия сделки и в ближайшее время игрок будет арендован «Вест Хэмом» на 1,5 года. Отмечается, что в контракт не будет включена опция выкупа.

    • В этом сезоне Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии, не отметившись результативными дейтсвиями.
    • Ранее хавбеком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    «Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

    Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 23:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7181

      ivanthebest 6 минут назад

      Что может быть проще, чем подписать игрока в бесплатную аренду?

      Правда Вуди "дятел" Вудворд?

      Однако и эта задача для него выглядит слишком сложной... Просто пздц!

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