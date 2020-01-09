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  • Sky Sports: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Sky Sports: «Вест Хэм» арендует на 1,5 года Фернандеша, которым интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

9 января 2020, 23:19
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Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Вест Хэм».

По информации источника, стороны согласовали условия сделки и в ближайшее время игрок будет арендован «Вест Хэмом» на 1,5 года. Отмечается, что в контракт не будет включена опция выкупа.

  • В этом сезоне Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии, не отметившись результативными дейтсвиями.
  • Ранее хавбеком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Челси Манчестер Юнайтед Бенфика Фернандеш Жедсон
Комментарии (1)
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ivanthebest
1578602171
Что может быть проще, чем подписать игрока в бесплатную аренду? Правда Вуди "дятел" Вудворд? Однако и эта задача для него выглядит слишком сложной... Просто пздц!
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