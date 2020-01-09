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  • Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

9 января 2020, 10:55

«Челси» поборется за полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб хочет взять португальца в аренду до лета 2021 года с обязательством выкупа за 55 миллионов фунтов при условии, что он примет участие хотя бы в половине матчей за полтора сезона.

На 21-летнего хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

  • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Бенфика Фернандеш Жедсон
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