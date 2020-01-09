Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

«Челси» поборется за полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб хочет взять португальца в аренду до лета 2021 года с обязательством выкупа за 55 миллионов фунтов при условии, что он примет участие хотя бы в половине матчей за полтора сезона.

На 21-летнего хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».