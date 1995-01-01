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    Sky Sports: «Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

    «Челси» поборется за полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, лондонский клуб хочет взять португальца в аренду до лета 2021 года с обязательством выкупа за 55 миллионов фунтов при условии, что он примет участие хотя бы в половине матчей за полтора сезона.

    На 21-летнего хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

    • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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