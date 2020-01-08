Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Реалом»

Стали известны составы команд на полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Валенсией» и «Реалом».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своей команды и начнет встречу на скамейке запасных.

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен, Ферран, Гамейро.

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Иско, Йович.

Встреча в Саудовской Аравии начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.