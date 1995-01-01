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    Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Реалом»

    Стали известны составы команд на полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Валенсией» и «Реалом».

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своей команды и начнет встречу на скамейке запасных.

    «Валенсия»: Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен, Ферран, Гамейро.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Иско, Йович.

    Встреча в Саудовской Аравии начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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