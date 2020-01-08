Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет продать Эриксена в январе за 20-25 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб рассчитывает продать футболиста в январе за 20-25 миллионов евро.

Если до конца месяца покупателей на датчанина не найдется, то летом он покинет «Тоттенхэм» бесплатно в качестве свободного агента.

Сообщается, что ситуацией готов воспользоваться «Интер». Миланцы хотят дождаться завершения сезона и заключить с Эриксеном контракт до 2024 года.