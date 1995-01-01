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    Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет продать Эриксена в январе за 20-25 миллионов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб рассчитывает продать футболиста в январе за 20-25 миллионов евро.

    Если до конца месяца покупателей на датчанина не найдется, то летом он покинет «Тоттенхэм» бесплатно в качестве свободного агента.

    Сообщается, что ситуацией готов воспользоваться «Интер». Миланцы хотят дождаться завершения сезона и заключить с Эриксеном контракт до 2024 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (52,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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