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  • Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет продать Эриксена в январе за 20-25 миллионов

Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет продать Эриксена в январе за 20-25 миллионов

8 января 2020, 01:55

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб рассчитывает продать футболиста в январе за 20-25 миллионов евро.

Если до конца месяца покупателей на датчанина не найдется, то летом он покинет «Тоттенхэм» бесплатно в качестве свободного агента.

Сообщается, что ситуацией готов воспользоваться «Интер». Миланцы хотят дождаться завершения сезона и заключить с Эриксеном контракт до 2024 года.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (52,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
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