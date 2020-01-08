Sport.es: «Ювентус» предложил 10 миллионов за защитника «Барселоны» Миранду

Левый защитник «Барселоны» Хуан Миранда может продолжить карьеру в Италии.

По информации Sport.es, «Ювентус» не утратил интерес к испанскому фулбеку и готов купить его уже этой зимой.

Летом туринцы пытались заполучить 19-летнего футболиста, но тогда «Барса» соглашалась только на вариант с арендой.

Теперь же «Ювентус» возобновил переговоры, предложив за игрока 10 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.