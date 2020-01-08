Sport.es: «Ювентус» предложил 10 миллионов за защитника «Барселоны» Миранду

Левый защитник «Барселоны» Хуан Миранда может продолжить карьеру в Италии.
По информации Sport.es, «Ювентус» не утратил интерес к испанскому фулбеку и готов купить его уже этой зимой.
Летом туринцы пытались заполучить 19-летнего футболиста, но тогда «Барса» соглашалась только на вариант с арендой.
Теперь же «Ювентус» возобновил переговоры, предложив за игрока 10 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.
- Текущий сезон Миранда проводит в «Шальке» на правах аренды.
- В его активе всего три матча.
- Рыночная стоимость воспитанника «Барселоны» – 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport.es