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  • Sport.es: «Ювентус» предложил 10 миллионов за защитника «Барселоны» Миранду

Sport.es: «Ювентус» предложил 10 миллионов за защитника «Барселоны» Миранду

8 января 2020, 01:13
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Левый защитник «Барселоны» Хуан Миранда может продолжить карьеру в Италии.

По информации Sport.es, «Ювентус» не утратил интерес к испанскому фулбеку и готов купить его уже этой зимой.

Летом туринцы пытались заполучить 19-летнего футболиста, но тогда «Барса» соглашалась только на вариант с арендой.

Теперь же «Ювентус» возобновил переговоры, предложив за игрока 10 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

  • Текущий сезон Миранда проводит в «Шальке» на правах аренды.
  • В его активе всего три матча.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Барселоны» – 4,5 миллиона евро.

Источник: Sport.es
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Шальке-04 Миранда Хуан
Комментарии (1)
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Cules2013
1578484461
О, у нас такой есть, не знал)))
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