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    Sport.es: «Ювентус» предложил 10 миллионов за защитника «Барселоны» Миранду

    Левый защитник «Барселоны» Хуан Миранда может продолжить карьеру в Италии.

    По информации Sport.es, «Ювентус» не утратил интерес к испанскому фулбеку и готов купить его уже этой зимой.

    Летом туринцы пытались заполучить 19-летнего футболиста, но тогда «Барса» соглашалась только на вариант с арендой.

    Теперь же «Ювентус» возобновил переговоры, предложив за игрока 10 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

    • Текущий сезон Миранда проводит в «Шальке» на правах аренды.
    • В его активе всего три матча.
    • Рыночная стоимость воспитанника «Барселоны» – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

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