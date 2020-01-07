«Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов

Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд объявил о продаже клуба, выступающего в английской Лиге 1.

В заявлении клуба, опубликованном во вторник, говорится, что у совета директоров «Сандерленда» «нет другого выбора, кроме как продать клуб», несмотря на протесты фанатов.