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  • «Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов

«Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов

7 января 2020, 13:33
3

Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд объявил о продаже клуба, выступающего в английской Лиге 1.

В заявлении клуба, опубликованном во вторник, говорится, что у совета директоров «Сандерленда» «нет другого выбора, кроме как продать клуб», несмотря на протесты фанатов.

  • Дональд купил «Сандерленд» у Эллис Шорт в мае 2018 года.
  • В этом сезоне после 23 туров «черные коты» идут на девятом месте в Лиге 1.
  • За команду выступают хавбек Эйден МакГиди и форвард Уилл Григг.
  • «Сандерленд» является шестикратным чемпионом Англии (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936).

Источник: Sky Sports
Англия Сандерленд
Комментарии (3)
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Давид59
1578394701
И чего они расшумелись! Вон Усманов не знает куда деньги девать, футбольные клубы - товар ходовой
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Armani nn
1578413620
А Эйден МакГиди это который за Спартак играл?
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shtopertomposs
1578675647
Неверный перевод. Сандерленд продается как раз таки в результате протеста фанатов против Стюарта.
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