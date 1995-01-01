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    «Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов

    Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд объявил о продаже клуба, выступающего в английской Лиге 1.

    В заявлении клуба, опубликованном во вторник, говорится, что у совета директоров «Сандерленда» «нет другого выбора, кроме как продать клуб», несмотря на протесты фанатов.

    • Дональд купил «Сандерленд» у Эллис Шорт в мае 2018 года.
    • В этом сезоне после 23 туров «черные коты» идут на девятом месте в Лиге 1.
    • За команду выступают хавбек Эйден МакГиди и форвард Уилл Григг.
    • «Сандерленд» является шестикратным чемпионом Англии (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936).

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      Давид59 13 минут назад

      И чего они расшумелись! Вон Усманов не знает куда деньги девать, футбольные клубы - товар ходовой

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