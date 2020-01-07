«Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов

Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд объявил о продаже клуба, выступающего в английской Лиге 1.
В заявлении клуба, опубликованном во вторник, говорится, что у совета директоров «Сандерленда» «нет другого выбора, кроме как продать клуб», несмотря на протесты фанатов.
- Дональд купил «Сандерленд» у Эллис Шорт в мае 2018 года.
- В этом сезоне после 23 туров «черные коты» идут на девятом месте в Лиге 1.
- За команду выступают хавбек Эйден МакГиди и форвард Уилл Григг.
- «Сандерленд» является шестикратным чемпионом Англии (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936).
Источник: Sky Sports