Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подтвердил информацию о заключении контракта с «Динамо».

«Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: «Ты защита моя и прибежище моe, Бог мой, на тебя я уповаю!». И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим – охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение – истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!

Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!» – написал Скопинцев в инстаграме.