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Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»

7 января 2020, 01:33
3

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подтвердил информацию о заключении контракта с «Динамо».

«Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: «Ты защита моя и прибежище моe, Бог мой, на тебя я уповаю!». И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим – охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение – истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!

Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!» – написал Скопинцев в инстаграме.

  • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
  • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года.
  • В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
  • По информации Нобеля Арустамяна, «Динамо» заплатило за игрока 4,3 миллиона евро.

Источник: Инстаграм Дмитрия Скопинцева
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Скопинцев Дмитрий
Комментарии (3)
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geroin161
1578356869
Отрывок из молитвы Живые помощи. Молодчага Дима. Удачи тебе
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piligrim1986
1578371802
странно как-то...зачем было его покупать тогда?
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нейтральныйкакникто
1578373770
Какими то набожными стали все росс. футболисты.Выходя на поле так усиленно молятся , как бы рассчитывая больше на всевышнего , чем на самих себя, на своё мастерство
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