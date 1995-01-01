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    Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подтвердил информацию о заключении контракта с «Динамо».

    «Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: «Ты защита моя и прибежище моe, Бог мой, на тебя я уповаю!». И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим – охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение – истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!

    Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!» – написал Скопинцев в инстаграме.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года.
    • В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
    • По информации Нобеля Арустамяна, «Динамо» заплатило за игрока 4,3 миллиона евро.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Скопинцева

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