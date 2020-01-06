Роналду оформлял хет-трики в десяти разных турнирах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

Итальянский чемпионат стал десятым турниром, в котором португалец оформлял хет-трик.

Ранее 34-летний форвард отличался трижды за матч в АПЛ, Ла Лиге, на чемпионате мира и чемпионате мира среди клубов, в квалификации Евро, в квалификации ЧМ, в Кубке Испании, в Лиге наций и в Лиге чемпионов.