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Роналду оформлял хет-трики в десяти разных турнирах

6 января 2020, 21:55
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

Итальянский чемпионат стал десятым турниром, в котором португалец оформлял хет-трик.

Ранее 34-летний форвард отличался трижды за матч в АПЛ, Ла Лиге, на чемпионате мира и чемпионате мира среди клубов, в квалификации Евро, в квалификации ЧМ, в Кубке Испании, в Лиге наций и в Лиге чемпионов.

Источник: ESPN
Италия. Серия А Ювентус Португалия Роналду Криштиану
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