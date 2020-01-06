Роналду оформлял хет-трики в десяти разных турнирах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).
Итальянский чемпионат стал десятым турниром, в котором португалец оформлял хет-трик.
Ранее 34-летний форвард отличался трижды за матч в АПЛ, Ла Лиге, на чемпионате мира и чемпионате мира среди клубов, в квалификации Евро, в квалификации ЧМ, в Кубке Испании, в Лиге наций и в Лиге чемпионов.
- Помимо «Ювентуса» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- С 2003 года игрок защищает цвета сборной Португалии.
- В течение карьеры он выиграл 29 трофеев.
Источник: ESPN