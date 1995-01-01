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    Роналду оформлял хет-трики в десяти разных турнирах

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

    Итальянский чемпионат стал десятым турниром, в котором португалец оформлял хет-трик.

    Ранее 34-летний форвард отличался трижды за матч в АПЛ, Ла Лиге, на чемпионате мира и чемпионате мира среди клубов, в квалификации Евро, в квалификации ЧМ, в Кубке Испании, в Лиге наций и в Лиге чемпионов.

    Источник: Sports.ru

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