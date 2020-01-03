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  • «Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

3 января 2020, 09:21
10

На официальном сайте «Барселоны» появился список задач, выполнения которых в 2020-м году клуб ожидает от Лионеля Месси.

1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды, превзойдя рекорд Пеле.

2. В пятый раз стать победителем Лиги чемпионов.

3. Выиграть 11-й титул чемпиона Испании.

4. Выиграть Кубок Испании.

5. В седьмой раз стать обладателем «Золотого мяча».

6. Выиграть четвeртую подряд «Золотую бутсу».

7. Стать рекордсменом по количеству наград «Пичичи» (вручается лучшему бомбардиру Примеры).

8. Установить новый рекорд по участию в матчах с «Реалом».

9. Стать рекордсменом по количеству выигранных трофеев в составе одной команды, превзойдя достижение Райана Гиггза.

10. Установить рекорд по количеству матчей в составе «Барселоны», обойдя Хави.

11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов.

12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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Бухбух
1578033723
Если из этих задач половина будет выполнена, то сезон можно считать успешным.
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mihail200606
1578035970
Из всего этого ЛЧ под вопросом самым большим.. Ливер уж очень хорош
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Давид59
1578036851
Мухтар постарается
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general.lizyukov
1578040188
12-й пункт вычеркните - и можно обсудить )))
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NEONFOL
1578041385
фантазёр, ты меня называла...
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