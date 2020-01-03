«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

На официальном сайте «Барселоны» появился список задач, выполнения которых в 2020-м году клуб ожидает от Лионеля Месси.

1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды, превзойдя рекорд Пеле.

2. В пятый раз стать победителем Лиги чемпионов.

3. Выиграть 11-й титул чемпиона Испании.

4. Выиграть Кубок Испании.

5. В седьмой раз стать обладателем «Золотого мяча».

6. Выиграть четвeртую подряд «Золотую бутсу».

7. Стать рекордсменом по количеству наград «Пичичи» (вручается лучшему бомбардиру Примеры).

8. Установить новый рекорд по участию в матчах с «Реалом».

9. Стать рекордсменом по количеству выигранных трофеев в составе одной команды, превзойдя достижение Райана Гиггза.

10. Установить рекорд по количеству матчей в составе «Барселоны», обойдя Хави.

11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов.

12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.