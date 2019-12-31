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    «Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

    На официальном сайте «Барселоны» появился список задач, выполнения которых в 2020-м году клуб ожидает от Лионеля Месси.

    1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды, превзойдя рекорд Пеле.

    2. В пятый раз стать победителем Лиги чемпионов.

    3. Выиграть 11-й титул чемпиона Испании.

    4. Выиграть Кубок Испании.

    5. В седьмой раз стать обладателем «Золотого мяча».

    6. Выиграть четвeртую подряд «Золотую бутсу».

    7. Стать рекордсменом по количеству наград «Пичичи» (вручается лучшему бомбардиру Примеры).

    8. Установить новый рекорд по участию в матчах с «Реалом».

    9. Стать рекордсменом по количеству выигранных трофеев в составе одной команды, превзойдя достижение Райана Гиггза.

    10. Установить рекорд по количеству матчей в составе «Барселоны», обойдя Хави.

    11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов.

    12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1796

      general.lizyukov 7 минут назад

      12-й пункт вычеркните - и можно обсудить )))

      0
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      Рейтинг: +1358

      Давид59 1 час назад

      Мухтар постарается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6506

      mihail200606 1 час назад

      Из всего этого ЛЧ под вопросом самым большим.. Ливер уж очень хорош

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      Бухбух 1 час назад

      Если из этих задач половина будет выполнена, то сезон можно считать успешным.

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      Рейтинг: +9046

      Cules2013 > Бухбух 12 минут назад

      она и будет выполнена, т.к. это описание типичного для Месси сезона. По поводу ЛЧ, ЗМ и сборной - вопрос большой, но всё остальное завязано просто на голах и появлениях на поле - ничего необычного для Месси.

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      Рейтинг: +1796

      general.lizyukov > Cules2013 7 минут назад

      Напомни, когда Лео Copa America брал?

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