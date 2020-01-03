«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год

На официальном сайте «Барселоны» появился список задач, выполнения которых в 2020-м году клуб ожидает от Лионеля Месси.
1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды, превзойдя рекорд Пеле.
2. В пятый раз стать победителем Лиги чемпионов.
3. Выиграть 11-й титул чемпиона Испании.
4. Выиграть Кубок Испании.
5. В седьмой раз стать обладателем «Золотого мяча».
6. Выиграть четвeртую подряд «Золотую бутсу».
7. Стать рекордсменом по количеству наград «Пичичи» (вручается лучшему бомбардиру Примеры).
8. Установить новый рекорд по участию в матчах с «Реалом».
9. Стать рекордсменом по количеству выигранных трофеев в составе одной команды, превзойдя достижение Райана Гиггза.
10. Установить рекорд по количеству матчей в составе «Барселоны», обойдя Хави.
11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов.
12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.