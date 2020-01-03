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  • Ван Дейк и Гомес в игре с «Шеффилд Юнайтед» сделали больше точных пасов, чем все соперники вместе взятые

Ван Дейк и Гомес в игре с «Шеффилд Юнайтед» сделали больше точных пасов, чем все соперники вместе взятые

3 января 2020, 01:49

Защитники «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джо Гомес в матче 21-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в сумме сделали 254 точных передачи. Это больше, чем все футболисты соперников вместе взятые. На счету игроков из Шеффилда 242 точных передачи.

Всего «Ливерпуль» в матче сделал более 900 точных передач. Только одна команда превосходит ливерпульцев по количеству завершенных пасов в одной встрече АПЛ – «Манчестер Сити».

  • «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ год.
  • Сейчас «Ливерпуль» с 13-очковым отрывом лидирует в таблице.
  • «Ливерпуль» ни разу не выигрывал титул АПЛ.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Ливерпуль Шеффилд Юнайтед ван Дейк Вирджил Гомес Джо
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