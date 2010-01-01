Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Ван Дейк и Гомес в игре с «Шеффилд Юнайтед» сделали больше точных пасов, чем все соперники вместе взятые

    Защитники «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джо Гомес в матче 21-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в сумме сделали 254 точных передачи. Это больше, чем все футболисты соперников вместе взятые. На счету игроков из Шеффилда 242 точных передачи.

    Всего «Ливерпуль» в матче сделал более 900 точных передач. Только одна команда превосходит ливерпульцев по количеству завершенных пасов в одной встрече АПЛ – «Манчестер Сити».

    • «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ год.
    • Сейчас «Ливерпуль» с 13-очковым отрывом лидирует в таблице.
    • «Ливерпуль» ни разу не выигрывал титул АПЛ.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74968
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru