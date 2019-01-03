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    «Ливерпуль» последний раз проиграл в АПЛ год назад

    3 января 2019 года «Ливерпуль» в очередном туре чемпионата Англии сезона-2018/19 уступил в гостях «Манчестер Сити». С тех пор команда Юргена Клоппа в рамках АПЛ не проигрывает – прошел год.

    С тех пор «Ливерпуль» выиграл 32 матча, пять свел к ничьей. В прошлом сезоне ливерпульцы финишировали в АПЛ вторыми.

    • Сейчас «Ливерпуль» с 13-очковым отрывом лидирует в таблице.
    • «Ливерпуль» ни разу не выигрывал титул АПЛ.
    • В декабре команда взяла клубный чемпионат мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Ass_09 43 минуты назад

      «Ливерпуль» ни разу не выигрывал титул АПЛ?????????????

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