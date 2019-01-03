«Ливерпуль» последний раз проиграл в АПЛ год назад

3 января 2019 года «Ливерпуль» в очередном туре чемпионата Англии сезона-2018/19 уступил в гостях «Манчестер Сити». С тех пор команда Юргена Клоппа в рамках АПЛ не проигрывает – прошел год.

С тех пор «Ливерпуль» выиграл 32 матча, пять свел к ничьей. В прошлом сезоне ливерпульцы финишировали в АПЛ вторыми.