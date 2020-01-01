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  • Дзюба: «Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость»

Дзюба: «Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость»

1 января 2020, 15:00
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.

«Всем привет. Хотел бы – первый раз это делаю – всех поздравить с Новым годом.

Глубоко убежден, что Новый год – это праздник для близких друзей, для семьи, для тех людей, кто собрался вместе, любит друг друга, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись.

Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем друг к другу добры, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом!» – сказал Дзюба.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1577886225
100% - я оговорка по Фрейду.
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Давид59
1577886548
Если Артём повторит свою "героическую" игру, как с Сан-Марино, то забыть будет сложно
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Dizgen
1577886608
Дзюба иди на х у й
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Добрый Бобер
1577887107
Это значило "ребят, ну хватит обзываться"?
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Derzkiy1
1577887117
Пропади пожалуйста Артёмка ! Ты негатив только вызываешь у людей
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BarStep
1577887735
Спасибо Артём за добрые пожелания! Тебе - терпения и не обращать внимания на завистников...
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ААМ
1577890116
Твои слова да богу в уши!
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Don_Barzini
1577895264
Всех с Новым годом!!! Счастья, радости, здоровья и всего хорошего!!!)
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paracetamol
1577896057
Надеюсь, в этом году мы все увидим настоящий футбол, а не его имитацию.
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Great Tartaria
1577998948
за одно терпимее дизлайк.... задолбали из народа Терпил делать
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