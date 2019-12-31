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    Дзюба: «Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.

    «Всем привет. Хотел бы – первый раз это делаю – всех поздравить с Новым годом.

    Глубоко убежден, что Новый год – это праздник для близких друзей, для семьи, для тех людей, кто собрался вместе, любит друг друга, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись.

    Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем друг к другу добры, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом!» – сказал Дзюба.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 15:00
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1203

      ААМ 1 час назад

      Твои слова да богу в уши!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3340

      BarStep 1 час назад

      Спасибо Артём за добрые пожелания! Тебе - терпения и не обращать внимания на завистников...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2135

      Derzkiy1 2 часа назад

      Пропади пожалуйста Артёмка ! Ты негатив только вызываешь у людей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3906

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Это значило "ребят, ну хватит обзываться"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      Dizgen 2 часа назад

      Дзюба иди на х у й

      1
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      Рейтинг: +1347

      Давид59 2 часа назад

      Если Артём повторит свою "героическую" игру, как с Сан-Марино, то забыть будет сложно

      0
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      Рейтинг: +15308

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      100% - я оговорка по Фрейду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1177

      solodealer 2 часа назад

      ...речь у дедушки Пу списал? НИ О ЧЁМ...

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