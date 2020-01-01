Дзюба: «Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.

«Всем привет. Хотел бы – первый раз это делаю – всех поздравить с Новым годом.

Глубоко убежден, что Новый год – это праздник для близких друзей, для семьи, для тех людей, кто собрался вместе, любит друг друга, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись.

Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем друг к другу добры, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом!» – сказал Дзюба.