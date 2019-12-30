Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» хочет продлить контракт с Бензема на 1-2 года

30 декабря 2019, 18:52
1

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает AS.

Стороны хотят продлить соглашения на один или два года. «Реал» предлагает игроку вариант с продлением до 2022 года.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил подписание нового соглашения с 32-летним французом.

  • Действующий контракт Бензема с «Реалом» закончится в 2021 году.
  • Француз выступает в Мадриде с 2009-го года.
  • В составе «Реала» Бензема четыре раза брал Лигу чемпионов.
  • «Реал» в Примере сейчас идет вторым.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бензема Карим
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1577733252
еще бы зидан не одобрил) но бензема сейчас нужен
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+