«Реал» хочет продлить контракт с Бензема на 1-2 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает AS.
Стороны хотят продлить соглашения на один или два года. «Реал» предлагает игроку вариант с продлением до 2022 года.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил подписание нового соглашения с 32-летним французом.
- Действующий контракт Бензема с «Реалом» закончится в 2021 году.
- Француз выступает в Мадриде с 2009-го года.
- В составе «Реала» Бензема четыре раза брал Лигу чемпионов.
- «Реал» в Примере сейчас идет вторым.
Источник: AS