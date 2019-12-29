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    «Реал» хочет продлить контракт с Бензема на 1-2 года

    Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает AS.

    Стороны хотят продлить соглашения на один или два года. «Реал» предлагает игроку вариант с продлением до 2022 года.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил подписание нового соглашения с 32-летним французом.

    • Действующий контракт Бензема с «Реалом» закончится в 2021 году.
    • Француз выступает в Мадриде с 2009-го года.
    • В составе «Реала» Бензема четыре раза брал Лигу чемпионов.
    • «Реал» в Примере сейчас идет вторым.

    Источник: AS

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