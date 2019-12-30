«Реал» хочет продлить контракт с Бензема на 1-2 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает AS.

Стороны хотят продлить соглашения на один или два года. «Реал» предлагает игроку вариант с продлением до 2022 года.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил подписание нового соглашения с 32-летним французом.