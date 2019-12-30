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  • «Ливерпуль» интересуется форвардом «Лилля» Осимхеном. Нигериец – третий бомбардир Лиги 1

«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лилля» Осимхеном. Нигериец – третий бомбардир Лиги 1

30 декабря 2019, 08:34

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен стал трансферной целью «Ливерпуля», сообщает The Express.

По информации источника, английский клуб намерен купить 21-летнего нигерийца в январе. Французы, в свою очередь, хотят сохранить своего лидера как минимум до лета.

  • Осимхен забил 10 голов в 18 матчах текущего розыгрыша Лиги 1.
  • Форвард «Лилля» занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Килиану Мбаппе (11) и Виссаму Бен-Йеддеру (13).
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Источник: The Express
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ливерпуль Лилль Осимхен Виктор
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