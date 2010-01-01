Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    «Ливерпуль» интересуется форвардом «Лилля» Осимхеном. Нигериец – третий бомбардир Лиги 1

    Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен стал трансферной целью «Ливерпуля», сообщает The Express.

    По информации источника, английский клуб намерен купить 21-летнего нигерийца в январе. Французы, в свою очередь, хотят сохранить своего лидера как минимум до лета.

    • Осимхен забил 10 голов в 18 матчах текущего розыгрыша Лиги 1.
    • Форвард «Лилля» занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Килиану Мбаппе (11) и Виссаму Бен-Йеддеру (13).
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Источник: The Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru