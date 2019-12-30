«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лилля» Осимхеном. Нигериец – третий бомбардир Лиги 1

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен стал трансферной целью «Ливерпуля», сообщает The Express.

По информации источника, английский клуб намерен купить 21-летнего нигерийца в январе. Французы, в свою очередь, хотят сохранить своего лидера как минимум до лета.