Боатенг может перейти из «Баварии» в «Арсенал»

«Арсенал» намерен усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.
По информации The Express, приоритетная цель лондонского клуба – защитник «Баварии» Джером Боатенг. Альтернативный вариант – Даниэле Ругани из «Ювентуса».
Видеть 31-летнего немца в своей команде хочет новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
- В текущем сезоне Боатенг провел за «Баварию» 15 матчей и получил пять желтых карточек.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Ранее он выступал в Англии за «Манчестер Сити».
Источник: The Express