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Боатенг может перейти из «Баварии» в «Арсенал»

30 декабря 2019, 07:36

«Арсенал» намерен усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

По информации The Express, приоритетная цель лондонского клуба – защитник «Баварии» Джером Боатенг. Альтернативный вариант – Даниэле Ругани из «Ювентуса».

Видеть 31-летнего немца в своей команде хочет новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

  • В текущем сезоне Боатенг провел за «Баварию» 15 матчей и получил пять желтых карточек.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
  • Ранее он выступал в Англии за «Манчестер Сити».

Источник: The Express
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Бавария Боатенг Джером
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