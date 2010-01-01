Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Боатенг может перейти из «Баварии» в «Арсенал»

    «Арсенал» намерен усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

    По информации The Express, приоритетная цель лондонского клуба – защитник «Баварии» Джером Боатенг. Альтернативный вариант – Даниэле Ругани из «Ювентуса».

    Видеть 31-летнего немца в своей команде хочет новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

    • В текущем сезоне Боатенг провел за «Баварию» 15 матчей и получил пять желтых карточек.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Ранее он выступал в Англии за «Манчестер Сити».

    Источник: The Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru