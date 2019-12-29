Главные новости дня. Холанд перешел в «Боруссию», «Арсенал» проиграл «Челси»

«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит».
Ни одна команда в 2019 году не забила в АПЛ в свои ворота больше голов, чем «Тоттенхэм».
Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football.
Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».
АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте.
АПЛ. «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон». Отрыв от «Манчестер Сити» – 17 очков.
Роналду и Месси забили 704 гола в 2010-х. Столько же за это время забил «Арсенал» в АПЛ.
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги.
За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера
Источник: Бомбардир.ру