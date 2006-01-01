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    Главные новости дня. Холанд перешел в «Боруссию», «Арсенал» проиграл «Челси»

    «Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит».

    Ни одна команда в 2019 году не забила в АПЛ в свои ворота больше голов, чем «Тоттенхэм».

    Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football.

    Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».

    АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте.

    АПЛ. «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон». Отрыв от «Манчестер Сити» – 17 очков.

    Роналду и Месси забили 704 гола в 2010-х. Столько же за это время забил «Арсенал» в АПЛ.

    «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги.

    За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера

    Источник: Бомбардир.ру

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