Главные новости дня. Холанд перешел в «Боруссию», «Арсенал» проиграл «Челси»

«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит».

Ни одна команда в 2019 году не забила в АПЛ в свои ворота больше голов, чем «Тоттенхэм».

Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football.

Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».

АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте.

АПЛ. «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон». Отрыв от «Манчестер Сити» – 17 очков.

Роналду и Месси забили 704 гола в 2010-х. Столько же за это время забил «Арсенал» в АПЛ.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги.

За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера