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    «Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит»

    Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заверил, что главный тренер Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб. Его контракт действует до 2021 года.

    «Гвардиола сам говорил, что его контракт рассчитан и на следующий сезон. Он неоднократно произносил, что не уходит», – цитирует Сориано Goal.

    • Ранее СМИ сообщали, что летом Гвардиола может вернуться в «Барселону».
    • «Сити» в АПЛ идет вторым.
    • Команда под руководством Гвардиолы два раза подряд брала АПЛ.

    Источник: твиттер Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3313

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      Сити идёт вторым в апл ? Серьезно ?

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