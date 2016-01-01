«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заверил, что главный тренер Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб. Его контракт действует до 2021 года.

«Гвардиола сам говорил, что его контракт рассчитан и на следующий сезон. Он неоднократно произносил, что не уходит», – цитирует Сориано Goal.