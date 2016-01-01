«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит»

Сити идёт вторым в апл ? Серьезно ?
Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заверил, что главный тренер Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб. Его контракт действует до 2021 года.
«Гвардиола сам говорил, что его контракт рассчитан и на следующий сезон. Он неоднократно произносил, что не уходит», – цитирует Сориано Goal.
- Ранее СМИ сообщали, что летом Гвардиола может вернуться в «Барселону».
- «Сити» в АПЛ идет вторым.
- Команда под руководством Гвардиолы два раза подряд брала АПЛ.