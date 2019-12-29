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    Роналду – лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года.

    Соответствующую награду португалец получил на церемонии вручения Globe Soccer Awards.

    • Globe Soccer Awards – ежегодная церемония вручения, организованная в 2010 году EFAA (европейская ассоциация агентов) и ECA (европейская клубная ассоциация).
    • Роналду стал лучшим игроком года по версии GSA в четвертый раз подряд и в шестой раз в карьере.

    Источник: твиттер Globe Soccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3311

      dinar7777dinar 13 минут назад

      Ахахахахахаахах. Дзюба тогда лучше всех .

      -1
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      Рейтинг: +844

      LOKOfanatik19 27 минут назад

      Кто то еще смотрит на эти наградки ? Понятно, что пока играют Роналду и Месси все награды их.... Модричу Респект, кто то оттуда захотел, чтоб что то изменилось, ведь все фанаты об этом говорили, что заговор, вот получили Модрича, хотя за что )))

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