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Роналду – лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

29 декабря 2019, 21:00
14

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года.

Соответствующую награду португалец получил на церемонии вручения Globe Soccer Awards.

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  • Globe Soccer Awards – ежегодная церемония вручения, организованная в 2010 году EFAA (европейская ассоциация агентов) и ECA (европейская клубная ассоциация).
  • Роналду стал лучшим игроком года по версии GSA в четвертый раз подряд и в шестой раз в карьере.

Источник: твиттер Globe Soccer
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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LOKOfanatik19
1577642700
Кто то еще смотрит на эти наградки ? Понятно, что пока играют Роналду и Месси все награды их.... Модричу Респект, кто то оттуда захотел, чтоб что то изменилось, ведь все фанаты об этом говорили, что заговор, вот получили Модрича, хотя за что )))
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dinar7777dinar
1577643514
Ахахахахахаахах. Дзюба тогда лучше всех .
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Dellleone
1577646180
Месси приехал на церемонию ?
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dinar7777dinar
1577651570
Кристина летом в оаэ играть ? Че за премия ? Впервые слышу . Видать п издец какая важная чтоб Кристина на плакал .
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Plyash
1577652953
Понаделали непонятных подпольных версий,которые только сбивают с толку и обесценивают основные,которые транслируют на весь мир и это действительно праздник.
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МармадЮюк
1577656357
Арабы рулят в ювентусе, арабы сделали эту номинацию, арабы и вручили игроку арабской команды)))) Кристина в слезах арабам заплатил чтоб хоть где то его засветили на фоне Лео)))
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Axe111
1577659829
Лучший по ЛЮБОЙ ВЕРСИ!!!!
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sochi-2013
1577679642
Гномофилы в обмороке!))
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