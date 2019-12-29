Роналду – лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года.
Соответствующую награду португалец получил на церемонии вручения Globe Soccer Awards.
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- Globe Soccer Awards – ежегодная церемония вручения, организованная в 2010 году EFAA (европейская ассоциация агентов) и ECA (европейская клубная ассоциация).
- Роналду стал лучшим игроком года по версии GSA в четвертый раз подряд и в шестой раз в карьере.
Источник: твиттер Globe Soccer