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  • Буэндия в матче с «Вулверхэмптоном» создал девять моментов и совершил девять обводок. Это рекорд АПЛ

Буэндия в матче с «Вулверхэмптоном» создал девять моментов и совершил девять обводок. Это рекорд АПЛ

25 декабря 2019, 22:58
4

В матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2) футболист «Норвича» Эмилиано Буэндия совершил девять обводок и создал столько же голевых моментов. Это рекорд чемпионата Англии.

Никогда ранее ни один футболист АПЛ не создавал в одной встрече девять голевых моментов и не обводил соперников девять раз. Лига существует 27 лет.

  • 23-летний Буэндия стоит на рынке 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне АПЛ испанец отдал пять результативных передач.
  • «Норвич» идет в зоне вылета.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Норвич Сити Вулверхэмптон Буэндия Эмилиано
Комментарии (4)
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vladik12
1577305935
Видать, не задержится в Норидже.
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paracetamol
1577308377
А кто выиграл?
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piligrim1986
1577349019
и что это дало его команде?
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