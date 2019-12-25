Буэндия в матче с «Вулверхэмптоном» создал девять моментов и совершил девять обводок. Это рекорд АПЛ

В матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2) футболист «Норвича» Эмилиано Буэндия совершил девять обводок и создал столько же голевых моментов. Это рекорд чемпионата Англии.
Никогда ранее ни один футболист АПЛ не создавал в одной встрече девять голевых моментов и не обводил соперников девять раз. Лига существует 27 лет.
- 23-летний Буэндия стоит на рынке 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ испанец отдал пять результативных передач.
- «Норвич» идет в зоне вылета.
Источник: Squawka Football