Буэндия в матче с «Вулверхэмптоном» создал девять моментов и совершил девять обводок. Это рекорд АПЛ

В матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2) футболист «Норвича» Эмилиано Буэндия совершил девять обводок и создал столько же голевых моментов. Это рекорд чемпионата Англии.

Никогда ранее ни один футболист АПЛ не создавал в одной встрече девять голевых моментов и не обводил соперников девять раз. Лига существует 27 лет.