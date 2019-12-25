Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России

В 2019 году еженедельник «Футбол» не провел опрос среди спортивных журналистов России, чтобы определить лучшего футболиста страны. Таким образом, основанная в 1964 году премия ликвидирована.

Причиной стала ликвидация издания. Номера не выпускаются с лета по причине финансовых трудностей, стабильно не функционирует сайт. Еженедельник «Футбол» был основан в 1964 году.