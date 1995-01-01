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    Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России

    В 2019 году еженедельник «Футбол» не провел опрос среди спортивных журналистов России, чтобы определить лучшего футболиста страны. Таким образом, основанная в 1964 году премия ликвидирована.

    Причиной стала ликвидация издания. Номера не выпускаются с лета по причине финансовых трудностей, стабильно не функционирует сайт. Еженедельник «Футбол» был основан в 1964 году.

    • В ежегодных опросах «Футбола» принимали участие и сотрудники «Бомбардира».
    • В прошлом году лауреатом премии стал Артем Дзюба.
    • Чаще всех в итоговую тройку лучших игроков России по версии «Футбола» попадал Андрей Аршавин – четыре раза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +263

      ГераХэвиЛОКО 9 минут назад

      Моё детство прошло с ним. Бегал на рынок на другой конец города каждую неделю, просив у мамы 12 рублей ещё за черно- белое издание. И имя редактора прекрасно помню - Пётр каменченко. Но что поделать, 21 век - эпоха интернета, а не печатных изданий ( исключение, естественно, голые бабы на обложках). Помним, любим, скорбим...

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      Рейтинг: +376

      Play 17 минут назад

      Где-то плачет один Дзюба

      0
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      Рейтинг: +660

      Сергей Александрович 24 минуты назад

      Хорошая газета была, у меня остались очень тёплые воспоминания

      1
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      Рейтинг: +408

      Hektor 84 > Сергей Александрович 1 минуту назад

      У меня осталось несколько мешков этих еженедельников. Да уж были времена. Только я его уже года 3 не покупаю. Я и не знал что его закрыли. Правда в моей станице почта россии закрыла все газетные киоски. Последний из них 3 месяца назад.

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      Рейтинг: +1137

      solodealer 30 минут назад

      Очень показательно и симптоматично))))
      И не надо лучшего искать! ЧЕГО ЕГО ИСКАТЬ - ОН НАЗНАЧАЕТСЯ!
      Если в футболе всё "сикось-накось" и, в добавок, централизовано, так чего там "лучшего искать-то?)))
      Напоминает ситуацию в экономике: кто лучший производитель мяса? - Ответ: МИРАТОРГ (искусственно накаченный баблои монополист, принадлежащий родственникам крупнейшего чинуши).
      Кто "лучший борец с твёрдыми отходами"? Ответ: Росмусор)))) ИСКУССТВЕННО СДЕЛАННЫЙ МОНОПОЛИСТОМ И НАКАЧЕННЫЙ МИЛЛИАРДАМИ ИЗ БЮДЖЕТА))))
      Кто лучший в Космосе? РОСКОСМОС! Кто лучший в "НАНО"? РОСНАНО!
      И далее по списку)))

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      Рейтинг: +15251

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Как ликвидирован? У нас же полным ходом экономика прёт! Не верите? Послушайте на 1-м, 2-м, на НТВ...

      1
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      Рейтинг: +11558

      Garrincha58 52 минуты назад

      разве может в стране быть нормальный футбол, если еженедельник его освещающий ликвидирован???

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      Рейтинг: +1137

      solodealer > Garrincha58 28 минут назад

      Разве может в стране быть нормальный еженедельник, освещающий футбол, если сам футюол ликвидирован?))+

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