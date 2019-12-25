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  • Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России

Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России

25 декабря 2019, 20:59
27

В 2019 году еженедельник «Футбол» не провел опрос среди спортивных журналистов России, чтобы определить лучшего футболиста страны. Таким образом, основанная в 1964 году премия ликвидирована.

Причиной стала ликвидация издания. Номера не выпускаются с лета по причине финансовых трудностей, стабильно не функционирует сайт. Еженедельник «Футбол» был основан в 1964 году.

  • В ежегодных опросах «Футбола» принимали участие и сотрудники «Бомбардира».
  • В прошлом году лауреатом премии стал Артем Дзюба.
  • Чаще всех в итоговую тройку лучших игроков России по версии «Футбола» попадал Андрей Аршавин – четыре раза.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (27)
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Garrincha58
1577300929
разве может в стране быть нормальный футбол, если еженедельник его освещающий ликвидирован???
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DOCTOR PENALTY
1577302194
Как ликвидирован? У нас же полным ходом экономика прёт! Не верите? Послушайте на 1-м, 2-м, на НТВ...
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Сергей Александрович
1577302623
Хорошая газета была, у меня остались очень тёплые воспоминания
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ГераХэвиЛОКО
1577303524
Моё детство прошло с ним. Бегал на рынок на другой конец города каждую неделю, просив у мамы 12 рублей ещё за черно- белое издание. И имя редактора прекрасно помню - Пётр каменченко. Но что поделать, 21 век - эпоха интернета, а не печатных изданий ( исключение, естественно, голые бабы на обложках). Помним, любим, скорбим...
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Черкизовский Кот
1577308305
Олег Кучеренко (мир праху его), потом Пётр Каменченко. Люди, которые задавали тон флагману отечественной печатной журналистики. Покупать номера "Футбола" я начал в 2001-м. Наши тогда обыграли Швейцарию 4:0, оформив путёвку на Мундиаль, и я погнал в газетный киоск на ж/д вокзале и купил номер со сборной на обложке. 18 лет уже прошло с тех пор. Последний номер, который я купил, вышел ровно 10 лет назад, когда лучшим игроком России назвали Домингеса. А у меня тогда уже был интернет, и необходимость в покупке печатного издания автоматически пропала. Можно сказать, что по этой логике вчерашней аудитории издание и прекратило существование за невостребованностью. Как жаль...
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Armani nn
1577313133
Первый раз купил его в 2004 в 12 лет.Делал вырезки,вклеивал в альбом итд итп накопилось очень много тетрадей и альбомов с вырезками и вкладками,закладками и мешок изрезанных журналов,лет наверно семь прошло как я купил последний номер.А ещё журнал был,назывался «Великие клубы» ,помню весь шкаф в комнате заклеил постерами МЮ,Реала,Барсы,Локо...Прощай ушедшая эпоха.
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Дядя Серёжа
1577323796
Как было вкусно: купил свеженький "Футбол-Хоккей, достал расчёсочку, разрезал страницы... Футбола нет, волос нет... Одна надежда - Спартак Чемпион.
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evgevg13
1577332023
круто написали: Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России. И далее для даунов и дебилов: Причиной стала ликвидация издания. Это из разряда новостей типа : Римская империя в 2019 году не завоевала не одной территории, т.к. она уже давно распалась...
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Smoking_dog
1577339157
Черышев или Головин лучшие.А дзюба бревно
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Plyash
1577343255
Мальчишки в 60-х годах,шлёпая в школу,обязательно покупали "Футбол-Хоккей" с утра,после обеда номер можно было уже не купить.У меня на даче сохранились номера за 1967-73гг.Жаль,конечно,уходит целая эпоха.В те времена определялись 33 лучших футболиста( по 3 на позицию ).
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