Впервые за 55 лет еженедельник «Футбол» не стал определять лучшего футболиста России

В 2019 году еженедельник «Футбол» не провел опрос среди спортивных журналистов России, чтобы определить лучшего футболиста страны. Таким образом, основанная в 1964 году премия ликвидирована.
Причиной стала ликвидация издания. Номера не выпускаются с лета по причине финансовых трудностей, стабильно не функционирует сайт. Еженедельник «Футбол» был основан в 1964 году.
- В ежегодных опросах «Футбола» принимали участие и сотрудники «Бомбардира».
- В прошлом году лауреатом премии стал Артем Дзюба.
- Чаще всех в итоговую тройку лучших игроков России по версии «Футбола» попадал Андрей Аршавин – четыре раза.
Источник: Бомбардир.ру