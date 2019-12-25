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  • Комментатор Кудрявцев: «В Англии судьи на VAR сидят перед мониторами в судейском обмундировании. В футболке, в шортах. Такой дресс-код»

Комментатор Кудрявцев: «В Англии судьи на VAR сидят перед мониторами в судейском обмундировании. В футболке, в шортах. Такой дресс-код»

25 декабря 2019, 20:11
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Филипп Кудрявцев, комментатор Okko Sport, рассказал об особенностях дресс-кода английских судей на VAR. Они работают в полевой форме, хотя шансов выйти на поле не имеют, поскольку VAR-центр находится в Лондоне, а не конструируется на стадионе для каждой игры.

«В VAR-центре есть судейская раздевалка. Я говорю: «Ребята, зачем здесь судейская раздевалка?». Мне сказали, что судьи перед монитором сидят в полном судейском обмундировании. Они сидят в футбольной судейской форме. В футболке, в шортах; возможно, даже в бутсах. То есть в виде, в котором они теоретически могут выйти на поле. Я не знаю, почему. У них есть такой дресс-код», – рассказал журналист.

Источник: YouTube-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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mihail200606
1577297651
Погружение в роль..
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