«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в Кубке лиги 7 и 29 января

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка английской лиги сезона-2019/20.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют 7 и 29 января. Первая встреча пройдет на «Олд Траффорд», ответная – на «Этихад Стэдиум».
«Лестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся 8 и 28 января. Сначала команды будут противостоять друг другу на «Кинг Пауэр», а затем на «Вилла Парк».
- Финал турнира пройдeт 1 марта 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- Действующий победитель Кубка лиги – «Манчестер Сити».
Источник: Сайт Английской футбольной лиги