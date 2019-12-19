Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в Кубке лиги 7 и 29 января

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в Кубке лиги 7 и 29 января

19 декабря 2019, 23:38

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка английской лиги сезона-2019/20.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют 7 и 29 января. Первая встреча пройдет на «Олд Траффорд», ответная – на «Этихад Стэдиум».

«Лестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся 8 и 28 января. Сначала команды будут противостоять друг другу на «Кинг Пауэр», а затем на «Вилла Парк».

  • Финал турнира пройдeт 1 марта 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
  • Действующий победитель Кубка лиги – «Манчестер Сити».

Источник: Сайт Английской футбольной лиги
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лестер Астон Вилла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+