Сборная России: «Головин больше не блондин»

Сборная России в твиттере опубликовала фото полузащитника «Монако» Александра Головина, который снова поменял прическу.

«Головин больше не блондин. Саша покрасился на спор – и больше так делать не будет. Но это не единственная новость из Монако. Мы съездили в гости к полузащитнику и готовим кое-что любопытное», – сообщается в инстаграме сборной.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей в составе монегасков, забил три гола и сделал три ассиста.

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