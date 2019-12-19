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Сборная России: «Головин больше не блондин»

19 декабря 2019, 16:58
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Сборная России в твиттере опубликовала фото полузащитника «Монако» Александра Головина, который снова поменял прическу.

«Головин больше не блондин. Саша покрасился на спор – и больше так делать не будет. Но это не единственная новость из Монако. Мы съездили в гости к полузащитнику и готовим кое-что любопытное», – сообщается в инстаграме сборной.

  • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей в составе монегасков, забил три гола и сделал три ассиста.

Черчесов: «Головин – самый интенсивный футболист сборной России»

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Публикация от text (@teamrussia)

Источник: инстаграм сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Франция. Лига 1 Россия Монако Головин Александр
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