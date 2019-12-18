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    • Цорн: «Спартак» находится на десятом месте, но он никак не середняк»

    Цорн: «Спартак» находится на десятом месте, но он никак не середняк»

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московскую команду нельзя назвать середняком РПЛ.

    — Сможет ли «Спартак» в ближайшее время конкурировать с «Зенитом» по тратам на игроков?

    — Чтобы кого-то приобретать, нужно кого-то продавать. Сможем ли мы покупать игроков за 40 миллионов? Когда будем продавать кого-то за 40, тогда сможем и купить кого-то за 40. Если будем доводить наших игроков до определенного уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить большие деньги на покупки. А лучше вообще покупать дешево, а продавать дорого.

    Но доводить молодых игроков до определенного уровня и продавать — не главная цель «Спартака». Главная цель «Спартака» — бороться за титулы с теми игроками, которых берем.

    — «Спартак» на сегодня — середняк российского футбола?

    — Ни в коем случае. На данный момент «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее, — сказал Цорн.

    • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

    Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

    Источник: Sport24

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    18.12.2019 17:50
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    Комментарии (58)
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    oyabun
    1576692903
    А для обновления обязательно падать до зоны вылета, г-н Цорн? Посмотрите на ЦСКА - второй сезон наигрывется практически новый состав и ни разу армейцы до такого позора не опускались. Слова Цорна расцениваю как способ прикрыть свой зад перед лицом начальства. Пока из всех его трансферов удачным можно назвать только Крала.
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    _Marqella_
    1576694762
    Мутный типок этот Цорн...
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    ilichkadr
    1576697509
    С большой историей, с амбициями, а дальше-то что? Сказать по сути и не чего, поскольку не футбольный человек. Очередной купи/продай.
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    Axe111
    1576700975
    Он аутсайдер!!!!!!!
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    Серж 69
    1576704163
    Есть таблица,и там всё видно вполне отчётливо.Или,может,там есть в запасе семь матчей,к примеру, не сыгранных?За традиции очков не дают,а амбиции нужно подкреплять делами,голами,выигранными матчами.Если сладко мечтать,сильно хотеть,но ничего не делать,чего тогда ждать?В таблице середняк,по игре также вовсе не лидер,так что всё,к сожалению, закономерно.
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    ivanthebest
    1576706766
    В Конона до последнего верили, но тот не потянул. Причём его не Цорн приводил. Сейчас новый тренер, опять перестройка игры. Зимой будет время всё наработать, выстроить концепцию игры команды. Верю в Тедеско и Цорна. Молодые и голодные до побед ребята, с нестандартным подходом к делу. Нужно только проявить терпение и не истерить. Команда перспективная, игроки молодые и на вырост. Всё будет, главное только не кидать гаунецо на вентиль при каждом дуновении ветра. А то у нас все привыкли верить в волшебников. Что все должны приходить и сразу творить чудеса и давать фантастический результат.
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    Дядя Серёжа
    1576718412
    Да, мы знаем - Спартак Чемпион, но хотелось бы соответствия в таблице.
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    Д Альбертини
    1576734104
    Клуб находится на 10 месте, но он ещё не середняк.. Так надо говорить господин Цорн.. Не было бы это все так смешно, если б не было так печально!
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    SPbZenit12
    1576738630
    Правильно, 10 место ближе к аутсайдерам.
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    ologreds
    1694987690
    numo593752
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