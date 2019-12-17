«Ливерпуль» выставил на матч с «Астон Виллой» самый молодой состав в истории клуба

«Ливерпуль» играет с «Астон Виллой» в матче 1/4 финала Кубка лиги.

У мерсисайдцев в этом поединке самый молодой стартовый состав в истории клуба – 19 лет и 182 дня.

«Ливерпуль»: Келлехер, Галлахер, Хувер, ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис, Лонгстафф, Эллиот.