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  • «Ливерпуль» выставил на матч с «Астон Виллой» самый молодой состав в истории клуба

«Ливерпуль» выставил на матч с «Астон Виллой» самый молодой состав в истории клуба

17 декабря 2019, 23:00
5

«Ливерпуль» играет с «Астон Виллой» в матче 1/4 финала Кубка лиги.

У мерсисайдцев в этом поединке самый молодой стартовый состав в истории клуба – 19 лет и 182 дня.

«Ливерпуль»: Келлехер, Галлахер, Хувер, ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис, Лонгстафф, Эллиот.

  • Тренерский штаб «Ливерпуля» выставил на матч дублеров, поскольку основные игроки отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.
  • В среду действующий победитель Лиги чемпионов проведет полуфинальную игру КЧМ против «Монтеррея» из Мексики.

Источник: Opta
Англия. Кубок лиги Астон Вилла Ливерпуль
Комментарии (5)
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Dizayner
1576614128
во потеха будет если молодняк отдерет виллу)))
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Серж 69
1576615513
Я уж подумал,что это чемп,и что Клопп совсем рехнулся.Ну а если основа улетела,а играть надо,что тут остаётся,играть теми,кто есть...У нас бы перенесли матч,но тут Англия,не под кого подстраиваться не будут,да и не нужен особо Ливеру кубок лиги,у них другие задачи и другие кубки на кону.
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