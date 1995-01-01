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    «Ливерпуль» выставил на матч с «Астон Виллой» самый молодой состав в истории клуба

    «Ливерпуль» играет с «Астон Виллой» в матче 1/4 финала Кубка лиги.

    У мерсисайдцев в этом поединке самый молодой стартовый состав в истории клуба – 19 лет и 182 дня.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Галлахер, Хувер, ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис, Лонгстафф, Эллиот.

    • Тренерский штаб «Ливерпуля» выставил на матч дублеров, поскольку основные игроки отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.
    • В среду действующий победитель Лиги чемпионов проведет полуфинальную игру КЧМ против «Монтеррея» из Мексики.

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1388

      Dizayner 12 минут назад

      во потеха будет если молодняк отдерет виллу)))

      0
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      Рейтинг: +8959

      DeStar > Dizayner 10 минут назад

      дует то 3-0 уже

      0
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