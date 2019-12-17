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  • Джикия: «Отставание «Спартака» от пятого места – 12 очков. Хочется забыть весь 2019 футбольный год»

Джикия: «Отставание «Спартака» от пятого места – 12 очков. Хочется забыть весь 2019 футбольный год»

17 декабря 2019, 10:46
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги 2019 года для своей команды.

«Игра с «Ростовом» (1:4) была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведeшь ближайшие месяцы. Одно дело – уходить на позитиве, другое – вот так.

Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019 футбольный год – тоже», – отметил Джикия.

  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице перед зимним перерывом.
  • Предыдущий сезон команда закончила на пятом месте, набрав 49 очков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Джикия Георгий
Комментарии (11)
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Дядя Серёжа
1576570271
По рейтингу лучших отбора Евро 2020 ты был лучшим из России, забыть? Забыть, когда от пятого места 12 очков.
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Серж 69
1576570843
Да,такие вот реалии невесёлые,забывай,не забывай,а место в таблице от этого не изменится...Это не сон какой-то дурной,проснулся,и всё хорошо на самом деле,нет,тут уже яма и глубокая.Пашите как звери,старайтесь,играйте на совесть,выкарабкивайтесь побыстрее,иначе свалитесь на самое дно.
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ЮНик
1576574571
До "зоны прямого вылета" в пердив не 5, а вообще 4 очка! Надо думать не о местах, дающих право играть в кубках Европы, а стереть зимой ноги до колен, чтобы не оказаться к лету в глубокой ****. Хотя в нынешнем "Спартаке" мало людей, кого это волнует. Георгий - один из немногих, кто ромбик носит по праву. Флаг тебе в руки! Разбуди остальных!
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oyabun
1576575020
Жора, тебе же даны права капитана на что? Дрюкай всех остальных в команде беспощадно, чтобы на дно не утащили. А болельщики только благодарны будут!
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Nerlinger
1576576379
Крен вам!!! Помните свиньи!!! Мучайтесь!!!
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RotBerg
1576578667
Какие игроки, такое и место
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Ссппааррттаакк
1576580651
Одним словом Грузин.
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DOCTOR PENALTY
1576584313
Хочется забыть вместе с вами.
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dago41
1576585532
Нашел классный сайт с дог. матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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Томик
1576591416
Главное, чтобы Мирзов с Бакаевым забыли дорогу на футбольное поле в футболках Спартака, можно ещё добавить кого - нибудь, но эти - обязательно. Про Ананидзе уже и не говорю. У него форму давно пора забрать. Хватит издеваться уже! Хотя, чисто теоретически эти двое ещё смогут заиграть, но всё-таки сомневаюсь - дело же в мозге.
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