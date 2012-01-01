Джикия: «Отставание «Спартака» от пятого места – 12 очков. Хочется забыть весь 2019 футбольный год»

Да,такие вот реалии невесёлые,забывай,не забывай,а место в таблице от этого не изменится...Это не сон какой-то дурной,проснулся,и всё хорошо на самом деле,нет,тут уже яма и глубокая.Пашите как звери,старайтесь,играйте на совесть,выкарабкивайтесь побыстрее,иначе свалитесь на самое дно.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги 2019 года для своей команды.
«Игра с «Ростовом» (1:4) была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведeшь ближайшие месяцы. Одно дело – уходить на позитиве, другое – вот так.
Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019 футбольный год – тоже», – отметил Джикия.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице перед зимним перерывом.
- Предыдущий сезон команда закончила на пятом месте, набрав 49 очков.