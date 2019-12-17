Джикия: «Отставание «Спартака» от пятого места – 12 очков. Хочется забыть весь 2019 футбольный год»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги 2019 года для своей команды.

«Игра с «Ростовом» (1:4) была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведeшь ближайшие месяцы. Одно дело – уходить на позитиве, другое – вот так.

Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019 футбольный год – тоже», – отметил Джикия.