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    Джикия: «Отставание «Спартака» от пятого места – 12 очков. Хочется забыть весь 2019 футбольный год»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги 2019 года для своей команды.

    «Игра с «Ростовом» (1:4) была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведeшь ближайшие месяцы. Одно дело – уходить на позитиве, другое – вот так.

    Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019 футбольный год – тоже», – отметил Джикия.

    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице перед зимним перерывом.
    • Предыдущий сезон команда закончила на пятом месте, набрав 49 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +965

      Серж 69 24 минуты назад

      Да,такие вот реалии невесёлые,забывай,не забывай,а место в таблице от этого не изменится...Это не сон какой-то дурной,проснулся,и всё хорошо на самом деле,нет,тут уже яма и глубокая.Пашите как звери,старайтесь,играйте на совесть,выкарабкивайтесь побыстрее,иначе свалитесь на самое дно.

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      Рейтинг: +3379

      Дядя Серёжа 34 минуты назад

      По рейтингу лучших отбора Евро 2020 ты был лучшим из России, забыть?
      Забыть, когда от пятого места 12 очков.

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      Рейтинг: +1193

      FRZZ 43 минуты назад

      Можно подумать, что в 2018 году было лучше...

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