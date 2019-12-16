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Главные новости дня. «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого, состоялась жеребьевка плей-офф ЛЧ

16 декабря 2019, 22:27

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико».

Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом.

Гвардиола готов обсудить с Артетой его уход в «Арсенал».

Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе».

Шаронов расторг контракт с «Рубином».

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого.

ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года.

«Байер» купил у «Ривер Плейт» полузащитника Паласиоса.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Источник: Бомбардир.ру
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