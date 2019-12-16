Главные новости дня. «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого, состоялась жеребьевка плей-офф ЛЧ

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико».
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Источник: Бомбардир.ру