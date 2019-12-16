ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

ФИФА подала иски в швейцарский суд против экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини.
В иске ФИФА потребовала от Платини возврата 1,8 миллиона евро (2 миллиона швейцарских франков), выплаченных французу в феврале 2011 года. Федеральный верховный суд Швейцарии уже подтвердил, что эти деньги Платини должны были рассматриваться как «необоснованная выплата».
- В конце 2015 года Платини и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности.
- Основанием для отстранения стал незаконный перевод Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.
Источник: сайт ФИФА