ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

ФИФА подала иски в швейцарский суд против экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини.

В иске ФИФА потребовала от Платини возврата 1,8 миллиона евро (2 миллиона швейцарских франков), выплаченных французу в феврале 2011 года. Федеральный верховный суд Швейцарии уже подтвердил, что эти деньги Платини должны были рассматриваться как «необоснованная выплата».