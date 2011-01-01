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    ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

    ФИФА подала иски в швейцарский суд против экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини.

    В иске ФИФА потребовала от Платини возврата 1,8 миллиона евро (2 миллиона швейцарских франков), выплаченных французу в феврале 2011 года. Федеральный верховный суд Швейцарии уже подтвердил, что эти деньги Платини должны были рассматриваться как «необоснованная выплата».

    • В конце 2015 года Платини и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности.
    • Основанием для отстранения стал незаконный перевод Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1207

      Давид59 1 час назад

      Чего там судиться? Прислать к ним нашего коллектора, не только бабки вернут, ещё прощения попросят;)))

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