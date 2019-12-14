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  • Орлов: «Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России»

Орлов: «Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России»

14 декабря 2019, 20:44
60

Журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией от руководства «Газпрома», которое, по его словам, считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака недостаточно сильным для Европы.

«Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга.

Кто-то должен сказать Семаку: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака просто необходима эта подпитка. Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».

Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно. До этого моменты должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право», – сказал Орлов.

  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
  • Под его руководством «Зенит» выиграл РПЛ в сезоне-2018/19.
  • После 19 туров нынешнего розыгрыша чемпионата «Зенит» занимает первое место в таблице, имея в активе 45 очков.

Источник: «ГСО Live»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (60)
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Bratanya
1576345875
Дядя Гена начал подготавливать общество к увольнению Семака. Ждемс...
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Nayturs
1576347404
Семак отличный молодой специалист, его тренерский уровень не ниже таких же молодых тренеров из Европы. Чем он хуже, Тедеско, Лэмпарда,Шевченко? Побеждать в Европе ему мешают слабые игроки и слабый чемпионат. Зенит мне вообще напоминает ПСЖ, во внутреннем чемпионате побеждают легко, но из-за этого привыкают играть не в полную силу, а на международном уровне это не прокатывает
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piligrim1986
1576347807
так и есть. НО! у него и опыта еще мало, так что рано критиковать
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karaivanov_v
1576349508
А нету разговоров, что Зенит- это клуб только для России. т. к. В Европе покупать судей уже проблема
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Robinson
1576354052
Ну как тренер он показал в ЛЧ! Нулевой то есть.
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Zenit2312
1576355115
Семаку нужен помощник ? И он будет подсказывать кого менять , кого ставить на игру? Гена иди те на х.. со своими советами ! Люди из корпорации без тебя разберутся- куда и кого пихать!
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Nerlinger
1576355528
Чемпионат расии Бамжи и без тренера должны выигрывать!!! А вот в европе нужен тренер ...
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deinego77@yandex.ru
1576356061
Очередной бред .
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Владислав Vlad
1576374670
Да отмените вы уже лимит или хотя бы ослабьте до 10+1 Ведь наши пешеходы уже зажрались. Если у Семака в основе постоянно 5 россиян, которые ничего не делают, то какой состав он выставит в Европе? Да и с отменой лимита Зениту не придётся скупать россиян, тем самым завышать цену в 2-3 раза. Ведь по-сути - наши игроки уже не стремятся играть в Европе, как это было ещё 12 лет назад, когда лимит не ужесточили до 5+6. Ведь никто в Европе не купит наших по той же цене, что и здесь, потому что они не стоят этих денег. А клубам нужно втиснуться в лимит и они тратят деньги на бездарей, а могли бы за эти же деньги купить более качественных легов. Так же и по зарплатам. Пока чиновники имеют откаты с рос. игроков - лимит не отменят. И снова будут нам ссать в уши, что лимит нужен для развития российского футбола. И главное - многие в это верят.
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батог
1576386373
Геня, а про Месси с Суаресом и Рональду в Газпроме ни чего не говорили ?
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