Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Орлов: «Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России»

    Журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией от руководства «Газпрома», которое, по его словам, считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака недостаточно сильным для Европы.

    «Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга.

    Кто-то должен сказать Семаку: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака просто необходима эта подпитка. Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».

    Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

    У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно. До этого моменты должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право», – сказал Орлов.

    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • Под его руководством «Зенит» выиграл РПЛ в сезоне-2018/19.
    • После 19 туров нынешнего розыгрыша чемпионата «Зенит» занимает первое место в таблице, имея в активе 45 очков.

    Источник: «ГСО Live»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2256

      Alekxei Z. 40 секунд назад

      Да унас вообще с тренерами беда. Их вроде много , но все на одно лицо и без идей. Состав послабее , значит ставим автобус, с себе равными может что-то попробуем. Все на одно лицо.
      Появился Тодеско и уже за две недели увидели мысль тренерскую. Поменял схему , игру. Пусть на результате пока не сильно сказалось , но видно что человек работает , мысль видна.
      Семак как в Уфе. Тут состав сильнее, возможности неограниченные ( не только на поле ) вот и результат. Ещё и конкуренты просто развалились.
      Богданыч в фаворе , но как тренера пока не видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11523

      Garrincha58 2 минуты назад

      нужно начхать на Вираж и давно уже пригласить темнокожих игроков скажем из Франции или Бельгии там ребята так носятся и выкладываются что нашим и не снилось и ещё беда наших команд в Европе это слабый чемпионат конкуренция ниже плинтуса скорости как у ветеранов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 11 минут назад

      Серёжа, порулил, дай теперь Вадику порулить, он тоже с Уфы - наш человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1644

      vitvik 14 минут назад

      Щас все потенциальные соперники, по разным причинам, в жо.пе. В своём чемпионате можно победить за счёт иных ресурсов, не имеющих отношения к мастерству тренера. В Европе, увы, не видать заветного третьего места в не самой сложной группе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      бурминка 21 минуту назад

      Орлов и инсайды...
      Это как Черданцев и футбол....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Питерский князь > бурминка 7 минут назад

      Перепиши себе ник на Буратино.
      И без твоего носа разберемся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Волховский 31 минуту назад

      Надо дать расти Сергею Семаку вместе командой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      Иван Петров 1986 48 минут назад

      А может его в барселону возьмут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      ZENIT****** 54 минуты назад

      Птица,закрой свой рот!Богданыч наше ВСЁ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1058

      alarm 1 час назад

      предлагаю расформировать спартак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан > alarm 1 час назад

      А смеяться тогда с кого будем ))
      Нарисовался, х й сотрёшь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан > alarm 47 минут назад

      А что. если его перед расформированием в чемпионат Монголии отправить по обмену опытом ? Леонорычу тогда и фамилиё можно поменять будет на Чойбалсан, а также с оказией иудаизьм на буддизьм ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      karaivanov_v 1 час назад

      А нету разговоров, что Зенит- это клуб только для России. т. к. В Европе покупать судей уже проблема

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан > karaivanov_v 1 час назад

      Скоро внутренние цены на газ для населения уровняют с европейскими и смогут всю ФИФу на корню подкупить, так что и ЛЧ скоро будет в кармане

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74816
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru