Орлов: «Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России»

Журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией от руководства «Газпрома», которое, по его словам, считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака недостаточно сильным для Европы.

«Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга.

Кто-то должен сказать Семаку: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака просто необходима эта подпитка. Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».

Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно. До этого моменты должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право», – сказал Орлов.