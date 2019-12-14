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  • Жирков: «У «Зенита» были сильные соперники в группе ЛЧ. Немного не повезло»

Жирков: «У «Зенита» были сильные соперники в группе ЛЧ. Немного не повезло»

14 декабря 2019, 18:37
24

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
  • В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

— Противоречивые итоги первой части чемпионата для «Зенита». Как вы оцените выступление команды?

— В чемпионате дела идут хорошо, а в Лиге чемпионов выступили плохо. Были хорошие матчи, до последней игры имели шансы, но у нас были сильные соперники в группе. Немного не повезло.

— Многие считают, что команда расслабилась в перерыве матча, потому что узнала, что «Лейпциг» уверенно ведет. Как было на самом деле?

— Я не летал на эту игру, но не думаю, что в таких матчах кто-то расслабляется. Но матчи на выезде и дома отличаются. На выезде проводить встречи, тем более с техничными командами, как «Бенфика», было тяжело. Были ошибки: и случайная игра Дугласа рукой, и в целом проиграли из-за своих ошибок.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Жирков Юрий
Комментарии (24)
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"supermax"
1576342084
В смысле сильные, Юра.... Самые слабые из возможных, Юра... Это лч
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УхоГорлоНос
1576343079
У Локо какие тогда? твоей логикой, его сразу тогда после жеребьевки исключили бы
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фанат джигурды
1576343376
Сильные соперники))) Ваш газпроект сильных соперников в группе с 2008-го не видел!!!
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LOKOfanatik19
1576343935
Ого, вот это откровение, Тогда мы понимаем уровень Зенита в Европе.... ))) Если Лион и Бенфика сильные, ну и Лейпциг) Прям гранды))
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3a zenit
1576344148
нехер тогда становится чемпионами,играйте вечно в ЛЕ там по слебее в самый раз
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Derzkiy1
1576344577
Ну куда слабее группу то? МС и Баварию может? Бред полный , ноет так же как и Дзюба
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red-white-forever
1576359563
позор бомжам!
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sylver225
1576366748
С группой не повезло))))
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Вальдемар IV
1576373964
вилков, ножов, ложкин
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Бухбух
1576380098
Эти соперники вылетят уже в 1/8.
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