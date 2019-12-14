Жирков: «У «Зенита» были сильные соперники в группе ЛЧ. Немного не повезло»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

— Противоречивые итоги первой части чемпионата для «Зенита». Как вы оцените выступление команды?

— В чемпионате дела идут хорошо, а в Лиге чемпионов выступили плохо. Были хорошие матчи, до последней игры имели шансы, но у нас были сильные соперники в группе. Немного не повезло.

— Многие считают, что команда расслабилась в перерыве матча, потому что узнала, что «Лейпциг» уверенно ведет. Как было на самом деле?

— Я не летал на эту игру, но не думаю, что в таких матчах кто-то расслабляется. Но матчи на выезде и дома отличаются. На выезде проводить встречи, тем более с техничными командами, как «Бенфика», было тяжело. Были ошибки: и случайная игра Дугласа рукой, и в целом проиграли из-за своих ошибок.