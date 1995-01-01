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    Жирков: «У «Зенита» были сильные соперники в группе ЛЧ. Немного не повезло»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
    • В Лиге чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

    — Противоречивые итоги первой части чемпионата для «Зенита». Как вы оцените выступление команды?

    — В чемпионате дела идут хорошо, а в Лиге чемпионов выступили плохо. Были хорошие матчи, до последней игры имели шансы, но у нас были сильные соперники в группе. Немного не повезло.

    — Многие считают, что команда расслабилась в перерыве матча, потому что узнала, что «Лейпциг» уверенно ведет. Как было на самом деле?

    — Я не летал на эту игру, но не думаю, что в таких матчах кто-то расслабляется. Но матчи на выезде и дома отличаются. На выезде проводить встречи, тем более с техничными командами, как «Бенфика», было тяжело. Были ошибки: и случайная игра Дугласа рукой, и в целом проиграли из-за своих ошибок.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2088

      Derzkiy1 21 минуту назад

      Ну куда слабее группу то? МС и Баварию может? Бред полный , ноет так же как и Дзюба

      0
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      Рейтинг: +4528

      3a zenit 28 минут назад

      нехер тогда становится чемпионами,играйте вечно в ЛЕ там по слебее в самый раз

      1
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      Рейтинг: +780

      LOKOfanatik19 32 минуты назад

      Ого, вот это откровение, Тогда мы понимаем уровень Зенита в Европе.... ))) Если Лион и Бенфика сильные, ну и Лейпциг) Прям гранды))

      0
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      Рейтинг: +234

      фанат джигурды > LOKOfanatik19 17 минут назад

      Я тоже самое имел в виду, странно, что ты минуснул.

      0
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      Рейтинг: +234

      фанат джигурды 41 минуту назад

      Сильные соперники)))

      Ваш газпроект сильных соперников в группе с 2008-го не видел!!!

      -1
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      Рейтинг: +667

      УхоГорлоНос 46 минут назад

      У Локо какие тогда?
      твоей логикой, его сразу тогда после жеребьевки исключили бы

      2
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      Рейтинг: +531

      "supermax" 1 час назад

      В смысле сильные, Юра.... Самые слабые из возможных, Юра... Это лч

      1
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      Рейтинг: +39

      Волька 1 час назад

      Слабее не было

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      Рейтинг: +25

      Питерский князь 1 час назад

      Пенальти был, но 2 желтой это точно не стоило.

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