Сборная России призвала болельщиков отказаться от мата

Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал видеоролик, призывающий болельщиков отказаться от мата во время просмотра футбола.

«Дома, на стадионе, в кафе – где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.

В матче сборных России и Сан-Марино болельщики оскорбляли нападающего Артема Дзюбу .

. Позже оскорбления в адрес форварда «Зенита» звучали на матчах РПЛ.

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