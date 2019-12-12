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Сборная России призвала болельщиков отказаться от мата

12 декабря 2019, 18:17
17

Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал видеоролик, призывающий болельщиков отказаться от мата во время просмотра футбола.

«Дома, на стадионе, в кафе – где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.

  • В матче сборных России и Сан-Марино болельщики оскорбляли нападающего Артема Дзюбу.
  • Позже оскорбления в адрес форварда «Зенита» звучали на матчах РПЛ.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем
Комментарии (17)
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paracetamol
1576165690
Мат - это бытовой русский язык. Такие призывы - зыдо-армянское русофобство РФС!
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Asbjorn
1576166356
мат может и не красит человека воспитанного,но,в порыве чувств любой может проматериться,и что то призывать об отказе стали только когда дзюбу посылать начали,до этого все было нормально
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Andrew01
1576169751
"Бл..ь пи...сы, вы за..али матерится, на..я вы это делаете на стадионе, ведь рядом до..уя маленьких пиз..ков. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.
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тигрик
1576170127
Лицемеры, себя бы воспитывали, а не болельщиков. Позорище!
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ROSTOV SUPER
1576172755
Львиная доля мата и льется в адрес вас бездарей ленивых , вместо "красавцы" и "молодцы" с языка только и срывается "г а н д о н ы" и "п и д о р а с ы" !
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3a zenit
1576174099
идите н а х у й п и д о рги кривоногие!!
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САДЫЧОК
1576174390
Сборная России призвала болельщиков..НЕ ВОПРОС ! Всё правильно да и мата не будет ! Но и ... болельщики призвали ОТКАЗАТЬСЯ от Дзюбы Сборную России !
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ДяДь ПашА
1576178996
Да футболисты на поле так матерятся ,что по телеку слышно.
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APchelov
1576186706
Будем тоже ладошкой рот прикрывать
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Дядя Серёжа
1576201042
А за свой базар они отвечают?
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