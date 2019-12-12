Сборная России призвала болельщиков отказаться от мата

Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал видеоролик, призывающий болельщиков отказаться от мата во время просмотра футбола.
«Дома, на стадионе, в кафе – где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.
- В матче сборных России и Сан-Марино болельщики оскорбляли нападающего Артема Дзюбу.
- Позже оскорбления в адрес форварда «Зенита» звучали на матчах РПЛ.
Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России