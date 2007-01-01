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    Сборная России призвала болельщиков отказаться от мата

    Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал видеоролик, призывающий болельщиков отказаться от мата во время просмотра футбола.

    «Дома, на стадионе, в кафе – где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.

    • В матче сборных России и Сан-Марино болельщики оскорбляли нападающего Артема Дзюбу.
    • Позже оскорбления в адрес форварда «Зенита» звучали на матчах РПЛ.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии14
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      Рейтинг: +951

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      Мат неискореним. Ни дня не проходит чтоб я в повседневной жизни мата не услышал. А уж в футболе его искоренять вообще бесполезная затея). Сектор Газа - русский мат (песня про это самое).

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      Рейтинг: +1695

      prtcs 15 минут назад

      "Борьба с фанатами и матом вскрыла всю бессистемность нашего футбола. Это просто лицемерие со стороны организаторов."

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      Рейтинг: +722

      FENIX-SL 21 минуту назад

      АЛЛО
      ДИБИЛОИДЫ
      ДАЖЕ ПО СРАЧ ТВ ВИДНО КАК ВЫ НА ПОЛЕ МАТЕРЕЙ ШАТАЕТЕ
      СРАНЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ
      КАКАЯ НАША СТРАНА БЕЗ МАТА БУДЕТ?МОЖЕТ И БЕЗ ЕДЫ ОБОЙДЕМСЯ?ТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ?
      ВАШИ ДЕТИ ОБЛОЖАТ ВАС САМИХ 5 ЭТАЖАМИ

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      Рейтинг: +938

      тигрик 32 минуты назад

      Лицемеры, себя бы воспитывали, а не болельщиков. Позорище!

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      Рейтинг: +550

      Andrew01 38 минут назад

      "Бл..ь пи...сы, вы за..али матерится, на..я вы это делаете на стадионе, ведь рядом до..уя маленьких пиз..ков. Не матерись. Веди себя культурно», – говорится в сообщении национальной команды.

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      Рейтинг: +550

      Andrew01 > Andrew01 37 минут назад

      так более реалистично звучит мне кажется xD

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      Рейтинг: +8836

      KLIM777 56 минут назад

      В нашей стране какой может быть футбол без мата? Причем мат не только на стадионах, но его гораздо больше на поле.
      Тренеры, игроки и порой судьи отстегивают так, что даже в прямой трансляции слышно владение лучшим матом в мире.

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      Рейтинг: +8836

      KLIM777 57 минут назад

      хорошо млять

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      Рейтинг: +5704

      BRO_football 1 час назад

      Вы это в первую очередь тренерам футбольных клубов скажите. Ганчаренко, например. Да и сами футболисты пусть за собой следят. А то иногда на трансляции можно по губам прочитать какое матерное слово сказал футболист.

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      Рейтинг: +6159

      Asbjorn 1 час назад

      мат может и не красит человека воспитанного,но,в порыве чувств любой может проматериться,и что то призывать об отказе стали только когда дзюбу посылать начали,до этого все было нормально

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      Рейтинг: +2385

      Черкизовский Кот 1 час назад

      От Хуана Мата?

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