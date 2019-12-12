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  • Широков: «Предъявлять претензии к «Зениту» за их отрыв в РПЛ нельзя. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?»

Широков: «Предъявлять претензии к «Зениту» за их отрыв в РПЛ нельзя. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?»

12 декабря 2019, 16:47
10

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.

«Связано ли неудачное выступление «Зенита» в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я еще месяц назад говорил, что «Зенит» в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры.

Раньше «Бавария» катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и «Зениту» надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объем работы на поле, вот он два года подряд с «Боруссией» и обыгрывал всех.

При этом по составу возможность так играть есть – альтернативы у «Зенита» нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по пониманию футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру – и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с «Бенфикой» мог помочь.

«Зенит» сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же «Локомотива» состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к «Зениту» предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?» – сказал Широков.

  • После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
  • «Краснодар» отстает от питерцев на 10 очков.

Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Широков Роман
Комментарии (10)
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Asbjorn
1576159924
ну да ну да,все же клубы рпл газпром спонсирует и вливает бешеные бабки
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den161
1576160105
так в том то и дело, Рома, что порой именно мешают тридварасы всякие...
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Ubuntu
1576160631
Судьи мешают
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erma
1576163768
Да никто и не собирается никакие предъявы кидать. Проблема в том, что в нашей луже - мы все крутые жабы. А вот в Европе мы все головастики.
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paracetamol
1576165554
Правильно Рома. Всех их в..., неудачников криволапых!
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Давид59
1576166810
Рома правильно говорит. Чтобы выигрывать в Европе надо действовать на высоких скоростях с первой и до последней минуты. Все "за"... Кроме игроков Зенита
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nik55
1576168984
Рома поменяй спонсора у Тамбова или Оренбурга с Зенитом и мы посмотрим что ты потом скажешь
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Волька
1576169967
Позор!А он хочет поменять тему на наш стремный чемп.Короче обосрались по полной.Закройте рот и про вас все забудут
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