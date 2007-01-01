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    Широков: «Предъявлять претензии к «Зениту» за их отрыв в РПЛ нельзя. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?»

    Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.

    «Связано ли неудачное выступление «Зенита» в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я еще месяц назад говорил, что «Зенит» в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры.

    Раньше «Бавария» катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и «Зениту» надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объем работы на поле, вот он два года подряд с «Боруссией» и обыгрывал всех.

    При этом по составу возможность так играть есть – альтернативы у «Зенита» нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по пониманию футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру – и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с «Бенфикой» мог помочь.

    «Зенит» сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же «Локомотива» состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к «Зениту» предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?» – сказал Широков.

    • После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
    • «Краснодар» отстает от питерцев на 10 очков.

    Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22277

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Широкова на газ потянуло. Что, в сините вакансия открылась ?

      0
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      Рейтинг: +8820

      KLIM777 20 минут назад

      Эта тема для того, чтобы посмотреть сколько тут дегенератов, которые пишут про судей и прочую лабуду.

      Слышите бивни, вы посмотрите сколько очков потерял Локомотив с аутсайдерами и с командами восьмерки и подумайте причем тут судьи и вообще может дело в самих командах конкурентах.

      0
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      Рейтинг: +22277

      gol_kak_sokol > KLIM777 55 секунд назад

      Слышь, мастодонт, прежде чем показывать свой дебилизм всему свету, ты не на Локо смотри, а на то как судейским тягачем тянут синит, фейкового шампиньона.

      0
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      Рейтинг: +365

      OrenburgFC 38 минут назад

      кто мешает? Вилков!?!?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2227

      Ubuntu 51 минуту назад

      Судьи мешают

      1
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      Рейтинг: +2171

      den161 59 минут назад

      так в том то и дело, Рома, что порой именно мешают тридварасы всякие...

      1
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      Рейтинг: +1074

      alarm 1 час назад

      я думаю, спортаг опередит нас. быстрее досрочно оформит выход в фнл, чем мы досрочно станем чемпионами.

      0
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      Рейтинг: +6159

      Asbjorn 1 час назад

      ну да ну да,все же клубы рпл газпром спонсирует и вливает бешеные бабки

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