Широков: «Предъявлять претензии к «Зениту» за их отрыв в РПЛ нельзя. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.

«Связано ли неудачное выступление «Зенита» в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я еще месяц назад говорил, что «Зенит» в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры.

Раньше «Бавария» катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и «Зениту» надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объем работы на поле, вот он два года подряд с «Боруссией» и обыгрывал всех.

При этом по составу возможность так играть есть – альтернативы у «Зенита» нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по пониманию футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру – и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с «Бенфикой» мог помочь.

«Зенит» сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же «Локомотива» состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к «Зениту» предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?» – сказал Широков.

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Краснодар» отстает от питерцев на 10 очков.

Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»



