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Зидан: «Если сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их»

12 декабря 2019, 08:49
25

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» в шуточной форме дал понять, что его команда не боится попадания в плей-офф Лиги чемпионов на действующего победителя турнира «Ливерпуль».

«Если мы сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их. На самом деле мы ничего не можем сделать с лотереей», – сказал Зидан.

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Зидан Зинедин
Комментарии (25)
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Proker
1576130023
Да ладно)
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батог
1576130350
ЗиЗи закаточную машинку впору покупать !
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Decorhome
1576131914
Это сильно сказано. И не понятно почему
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Sterh
1576132817
Ну да, ну да)) Перес ничего не может сделать с "лотерей" ЛЧ..)))
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Migele
1576133394
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! С "Ливерпулем играть - это тебе, Зиданчик, не Матерацци бодать)))
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Nerlinger
1576135348
А пыль глотать не 3ае....шься ???!!!
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Derzkiy1
1576140015
С Ливерпулем сейчас никто конкурировать не может
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denzillo
1576154320
Мощное заявление...ну что ж- доказывай и флаг в руки на красной дорожке, Зинедин!
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Fin035
1576158009
После такого громкого заявления, Зидан теперь просто обязан уничтожить Ливерпуль, а иначе слово (пиз.....бол) еще никто не отменял, прошептал себе где то сидя скромно на диване с банкой пива Клопп!)
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DeStar
1576158915
Все почему-то путают заявление с ответом на вопрос) или вы думаете он вышел такой к журналюгам и на весь зал" Э, слышьте ***, если мы встретил ливерпуль, мы его в щи разнесем да, поняли ? и пошел дальше? Его стопудова спросили" не боитесь встречи с действующим чемпионом ЛЧ ливерпулем? и на что он вполне нормально ответил
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