Зидан: «Если сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» в шуточной форме дал понять, что его команда не боится попадания в плей-офф Лиги чемпионов на действующего победителя турнира «Ливерпуль».

«Если мы сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их. На самом деле мы ничего не можем сделать с лотереей», – сказал Зидан.