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    Зидан: «Если сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» в шуточной форме дал понять, что его команда не боится попадания в плей-офф Лиги чемпионов на действующего победителя турнира «Ливерпуль».

    «Если мы сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их. На самом деле мы ничего не можем сделать с лотереей», – сказал Зидан.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1372

      Dizayner 3 минуты назад

      ну и шуточки у вас мистер Зинедин

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      Рейтинг: +113

      Migele 7 минут назад

      Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! С "Ливерпулем играть - это тебе, Зиданчик, не Матерацци бодать)))

      0
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      Рейтинг: +146

      Sterh 16 минут назад

      Ну да, ну да)) Перес ничего не может сделать с "лотерей" ЛЧ..)))

      0
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      Рейтинг: +287

      Hektor 84 29 минут назад

      Как бы вас самих не вынесли

      0
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      Рейтинг: +1342

      Decorhome 31 минуту назад

      Это сильно сказано. И не понятно почему

      1
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      Рейтинг: +13025

      bset 55 минут назад

      Ну это вряд ли)

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      Рейтинг: +6380

      mihail200606 55 минут назад

      Ну ну...

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      Рейтинг: +1930

      Борат 56 минут назад

      хорошая шутка юмора, прям как у квнщика лёни слуцкого!
      бугагагаггага

      -2
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      Рейтинг: +6839

      батог 57 минут назад

      ЗиЗи закаточную машинку впору покупать !

      1
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      Рейтинг: +104

      Proker 1 час назад

      Да ладно)

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