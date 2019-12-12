Зидан: «Если сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» в шуточной форме дал понять, что его команда не боится попадания в плей-офф Лиги чемпионов на действующего победителя турнира «Ливерпуль».
«Если мы сыграем с «Ливерпулем», то уничтожим их. На самом деле мы ничего не можем сделать с лотереей», – сказал Зидан.
- «Реал» занял второе место в группе A.
- Потенциальные соперники мадридцев в плей-офф ЛЧ – «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Бавария».
- Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 16 декабря.
- В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:1.
Источник: Sport.es