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    Гюндоган: «Гонка за титул АПЛ для «Манчестер Сити» завершена. Нужно бороться за место в четверке»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что для его команды гонка за титул АПЛ в этом сезоне завершена.

    «Мы не можем отрицать тот факт, что гонка за чемпионство в Англии для нас уже завершена. Теперь нам нужно бороться за место в четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Это ужасно, если честно. Сезон недавно начался, а «Манчестер Сити» уже так сильно отстает от «Ливерпуля» в АПЛ. Такого с нами еще не было», – сказал Гюндоган.

    • «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.
    • У «Ливерпуля», возглавляющего таблицу, 46 баллов.

    Источник: Goal

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