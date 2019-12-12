Гюндоган: «Гонка за титул АПЛ для «Манчестер Сити» завершена. Нужно бороться за место в четверке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что для его команды гонка за титул АПЛ в этом сезоне завершена.
«Мы не можем отрицать тот факт, что гонка за чемпионство в Англии для нас уже завершена. Теперь нам нужно бороться за место в четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Это ужасно, если честно. Сезон недавно начался, а «Манчестер Сити» уже так сильно отстает от «Ливерпуля» в АПЛ. Такого с нами еще не было», – сказал Гюндоган.
- «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.
- У «Ливерпуля», возглавляющего таблицу, 46 баллов.
Источник: Goal