Гюндоган: «Гонка за титул АПЛ для «Манчестер Сити» завершена. Нужно бороться за место в четверке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что для его команды гонка за титул АПЛ в этом сезоне завершена.

«Мы не можем отрицать тот факт, что гонка за чемпионство в Англии для нас уже завершена. Теперь нам нужно бороться за место в четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Это ужасно, если честно. Сезон недавно начался, а «Манчестер Сити» уже так сильно отстает от «Ливерпуля» в АПЛ. Такого с нами еще не было», – сказал Гюндоган.