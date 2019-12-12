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  • Гюндоган: «Гонка за титул АПЛ для «Манчестер Сити» завершена. Нужно бороться за место в четверке»

Гюндоган: «Гонка за титул АПЛ для «Манчестер Сити» завершена. Нужно бороться за место в четверке»

12 декабря 2019, 01:28
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что для его команды гонка за титул АПЛ в этом сезоне завершена.

«Мы не можем отрицать тот факт, что гонка за чемпионство в Англии для нас уже завершена. Теперь нам нужно бороться за место в четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Это ужасно, если честно. Сезон недавно начался, а «Манчестер Сити» уже так сильно отстает от «Ливерпуля» в АПЛ. Такого с нами еще не было», – сказал Гюндоган.

  • «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.
  • У «Ливерпуля», возглавляющего таблицу, 46 баллов.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Гюндоган Илкай
Комментарии (2)
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de bruyne
1576109115
Прошлом году тоже Ливерпуль впереди была норм и конце что? Это апл детка тут последняя команда может вынести первую... еще первый круг
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Derzkiy1
1576110028
В первом круге Ливерпуль уже точку поставил , в прошлом сезоне еще понятно было кто в этом году все выиграет ... ЛЧ скорее всего тоже Ливерпуль выиграет , а мячик опять Месси дадут )))) там же супер звёзд нету)
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