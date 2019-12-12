«Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

«Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для команды Юрия Семина это поражение стало четвертым подряд: ранее «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2), «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (0:4).

Подобная серия случилась с «Локомотивом» впервые с 2007 года, когда команда под руководством Анатолия Бышовца проиграла «Лучу» (0:3), «Амкару» (0:1), «Томи» (2:4) и «Уралу» (0:1).

Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»