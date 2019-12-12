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  • «Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

«Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

12 декабря 2019, 01:14
5

«Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для команды Юрия Семина это поражение стало четвертым подряд: ранее «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2), «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (0:4).

Подобная серия случилась с «Локомотивом» впервые с 2007 года, когда команда под руководством Анатолия Бышовца проиграла «Лучу» (0:3), «Амкару» (0:1), «Томи» (2:4) и «Уралу» (0:1).

Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (5)
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koli4ka
1576103157
1:10 -это абсолютно закономерное отношения уровня футбола клубов РПЛ и Европы...
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serppion
1576112282
Локо и Динамо по уровню примерно равные команды, потому и счет был 1:2. А Европа дерёт Локо всухую. Как говорится: "Здесь вам не тут".
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evgevg13
1576124104
круто
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Stavropolets
1576124534
Но хоть не в сухую
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paracetamol
1576140746
Рекорд за рекордом побиваем!
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