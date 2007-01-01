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    «Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

    «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Для команды Юрия Семина это поражение стало четвертым подряд: ранее «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2), «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (0:4).

    Подобная серия случилась с «Локомотивом» впервые с 2007 года, когда команда под руководством Анатолия Бышовца проиграла «Лучу» (0:3), «Амкару» (0:1), «Томи» (2:4) и «Уралу» (0:1).

    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1590

      koli4ka 1 час назад

      1:10 -это абсолютно закономерное отношения уровня футбола клубов РПЛ и Европы...

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