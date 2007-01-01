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    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

    В группе D состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов.

    «Атлетико» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 благодаря голам Жоау Фелиша и Фелипе, добившись выхода в плей-офф турнира со второго места группы.

    В параллельном матче «Байер» проиграл «Ювентусу» (0:1). Немецкий клуб продолжит еврокубковую кампанию в 1/16 финала Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фелиш, 17 (с пенальти); 2:0 – Фелипе, 54.

    Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 – нет.

    «Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Корреа, Томас, Коке, Сауль, Фелиш, Мората.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Мурило, Эдер.

    Предупреждения: Корреа, 67 – Мурило, 40; Крыховяк, 42.

    Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Роналду, 75; 0:2 – Игуаин, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4563

      paracetamol 57 минут назад

      Ожидаемо!

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      Рейтинг: +946

      Я - легенда 1 час назад

      Бессмысленный для Локо - и это видно по числу комментариев здесь.

      Ну, ничего, завтра (да уже сегодня) последние два матча - и этот позор закончится. Начнётся отдых - болельщикам надо серьёзно отдохнуть после такого стресса.

      0
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      Рейтинг: +893

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Наконецто этот кошмар закончился

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      Рейтинг: +947

      Из Твери Леха 1 час назад

      Один удар в створ с силой 80-летней бабки. Вот это уровень!

      1
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      Рейтинг: +1450

      Бомбардиръ 1 час назад

      В течение всего матча паровоз по-моему ни разу не доходил до Облака...(

      2
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      Рейтинг: +946

      Я - легенда > Бомбардиръ 1 час назад

      Трудно дотянуться до небес... ))

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