Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

В группе D состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 благодаря голам Жоау Фелиша и Фелипе, добившись выхода в плей-офф турнира со второго места группы.
В параллельном матче «Байер» проиграл «Ювентусу» (0:1). Немецкий клуб продолжит еврокубковую кампанию в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фелиш, 17 (с пенальти); 2:0 – Фелипе, 54.
Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 – нет.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Корреа, Томас, Коке, Сауль, Фелиш, Мората.
«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Мурило, Эдер.
Предупреждения: Корреа, 67 – Мурило, 40; Крыховяк, 42.
Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Роналду, 75; 0:2 – Игуаин, 90.