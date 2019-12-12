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  • Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

12 декабря 2019, 00:51
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В группе D состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 благодаря голам Жоау Фелиша и Фелипе, добившись выхода в плей-офф турнира со второго места группы.

В параллельном матче «Байер» проиграл «Ювентусу» (0:1). Немецкий клуб продолжит еврокубковую кампанию в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фелиш, 17 (с пенальти); 2:0 – Фелипе, 54.

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 – нет.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Корреа, Томас, Коке, Сауль, Фелиш, Мората.

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Мурило, Эдер.

Предупреждения: Корреа, 67 – Мурило, 40; Крыховяк, 42.

Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Роналду, 75; 0:2 – Игуаин, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Локомотив Байер Ювентус
Комментарии (6)
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Из Твери Леха
1576101461
Один удар в створ с силой 80-летней бабки. Вот это уровень!
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Frankfurt Am Main
1576102424
Наконецто этот кошмар закончился
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Я - легенда
1576103491
Бессмысленный для Локо - и это видно по числу комментариев здесь. Ну, ничего, завтра (да уже сегодня) последние два матча - и этот позор закончится. Начнётся отдых - болельщикам надо серьёзно отдохнуть после такого стресса.
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paracetamol
1576103878
Ожидаемо!
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