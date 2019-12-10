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    Холанд в игре с «Ливерпулем» попросил бутылку воды и сразу бросил ее в газон. Это его первый безголевой матч ЛЧ в карьере

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Форвард австрийцев Эрлинг Браут Холанд не забил – это его первая в карьере встреча главного еврокубка, в которой он не отметился голом.

    По ходу встречи Холанд попросил на скамейке запасных бутылку воды и сразу бросил ее в газон. Видео доступно ниже. Перед матчем игрок обещал журналисту, что «Зальцбург» победит 3:1, а он сам сделает хет-трик, пишет твиттер FootballTalentScout – Jacek Kulig.

    • Всего на групповом этапе Холанд забил восемь голов.
    • Текущая Лига чемпионов – первая в карьере для норвежца.
    • «Зальцбург» весной выступит в Лиге Европы.

    Источник: твиттер B/R Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8780

      KLIM777 16 минут назад

      Очень эмоциональный парень. Играли на ровне! У него большое будущее!

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