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  • Холанд в игре с «Ливерпулем» попросил бутылку воды и сразу бросил ее в газон. Это его первый безголевой матч ЛЧ в карьере

Холанд в игре с «Ливерпулем» попросил бутылку воды и сразу бросил ее в газон. Это его первый безголевой матч ЛЧ в карьере

10 декабря 2019, 23:28
4

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Форвард австрийцев Эрлинг Браут Холанд не забил – это его первая в карьере встреча главного еврокубка, в которой он не отметился голом.

По ходу встречи Холанд попросил на скамейке запасных бутылку воды и сразу бросил ее в газон. Видео доступно ниже. Перед матчем игрок обещал журналисту, что «Зальцбург» победит 3:1, а он сам сделает хет-трик, пишет твиттер FootballTalentScout – Jacek Kulig.

  • Всего на групповом этапе Холанд забил восемь голов.
  • Текущая Лига чемпионов – первая в карьере для норвежца.
  • «Зальцбург» весной выступит в Лиге Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер B/R Football
Лига чемпионов Австрия. Бундеслига Зальцбург Ливерпуль Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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CF4
1576013441
Баклан.
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BRO_football
1576015445
Нашёл из-за чего переживать. Хорошее будущее Холанд себе уже обеспечил. В следующее трансферное окно обязательно будет играть где-нибудь в Англии с зарплатой в 3 раза больше нынешней.
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Decorhome
1576049659
Нашёл из-за чего переживать.) Вот Семак продул группу и ни чего. Написали что в следующий раз будут сильнее. Будем ждать и надеяться))))))))))))))))
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NEONFOL
1576050529
зенит на мальдивах не париться даже
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