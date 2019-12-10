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  • Семак: «Для российских клубов выход из группы ЛЧ – большое достижение, это факт»

Семак: «Для российских клубов выход из группы ЛЧ – большое достижение, это факт»

10 декабря 2019, 00:33
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о важности выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

– Уровень российского чемпионата упал?

– Для наших клубов выход из группы – большое достижение, это факт. Матчи в Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают уровень нашего чемпионата», – сказал Семак.

  • «Зениту» для выхода из группы ЛЧ нужно в гостях сыграть с «Бенфикой» не хуже, чем «Лион» в параллельном матче.
  • Если же французы выиграют у «РБ Лейпциг», то петербуржцы, независимо от результата в своей игре, не пробьются в плей-офф.

Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

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Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1575958583
Да уж, но только для Зенита. Кое кто и в ЛЕ неконкурентоспособен.
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vladimir-7
1575959558
Для наших клубов, это как человек вышел из квартиры и тут же вернулся обратно, оказывается забыл надеть ботинки.
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