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    Семак: «Для российских клубов выход из группы ЛЧ – большое достижение, это факт»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о важности выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Уровень российского чемпионата упал?

    – Для наших клубов выход из группы – большое достижение, это факт. Матчи в Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают уровень нашего чемпионата», – сказал Семак.

    • «Зениту» для выхода из группы ЛЧ нужно в гостях сыграть с «Бенфикой» не хуже, чем «Лион» в параллельном матче.
    • Если же французы выиграют у «РБ Лейпциг», то петербуржцы, независимо от результата в своей игре, не пробьются в плей-офф.

    Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

    Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

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    Источник: Sports.ru

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