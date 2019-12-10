Семак: «Для российских клубов выход из группы ЛЧ – большое достижение, это факт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о важности выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

– Уровень российского чемпионата упал?

– Для наших клубов выход из группы – большое достижение, это факт. Матчи в Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают уровень нашего чемпионата», – сказал Семак.

«Зениту» для выхода из группы ЛЧ нужно в гостях сыграть с «Бенфикой» не хуже, чем «Лион» в параллельном матче.

Если же французы выиграют у «РБ Лейпциг», то петербуржцы, независимо от результата в своей игре, не пробьются в плей-офф.

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